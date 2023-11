Konfrontation mit Iris im „Promi Big Brother“-Container? Yvonne Woelke hat sich entschieden

Seitdem Iris Klein zu ihrem Ex Peter in den „Promi Big Brother“-Container gezogen ist, nehmen die Gerüchte, dass auch Yvonne Woelke noch dazustoßen wird, kein Ende. Macht sie nun Ernst?

Köln - Es war wohl der Moment, auf den die Fans von Promi Big Brother in dieser Staffel bisher am meisten hingefiebert haben, als Iris Klein (56) für ihren Ex Peter (56) völlig unerwartet im Container auftauchte. Doch auch dieser könnte noch getoppt werden, wenn sich Peters vermeintliche Affäre Yvonne Woelke (41) entschließen sollte, auch noch in den TV-Knast dazuzustoßen. Der Eklat wäre auf jeden Fall vorprogrammiert und die Einschaltquoten würden wohl durch die Decke gehen.

Promi Big Brother: Sat.1 will Yvonne Woelke in den Container holen

Erwartet die Fans dieses Spektakel noch? Aus Produktionskreisen will bild.de erfahren haben, dass Sat.1 Yvonne Woelke, die ausrastete, als sie erfuhr, dass Iris in den TV-Knast zieht, in der vorigen Wochen sogar ein Angebot gemacht haben soll, wenn sie ebenfalls als Überraschungsgast in den Container kommt. Anders als die meisten Zuschauer vermutlich von der sonst durchaus das Rampenlicht suchenden Blondine erwarten würden, habe diese jedoch abgelehnt.

Die ehemalige Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe (56) habe auf Nachfrage angegeben, den Container nicht als den passenden Ort für eine Aussprache mit Iris Klein zu sehen und so etwas Intimes auch nicht live im Fernsehen besprechen zu wollen. „Ich stehe auch nicht mehr als Clown der Nation zur Verfügung.“ Zudem würde sie es für die anderen Teilnehmer unfair finden, da Promi Big Brother ja keine „Klein-Show“ sei.

Yvonne Woelke will keine öffentliche Aussprache mit Iris Klein

Außerdem scheint Yvonne Woelke, die von Anfang an immer wieder beteuerte, dass zwischen Peter Klein und ihr nichts passiert sei, dies allmählich nicht mehr wiederholen zu wollen. „Ich habe es langsam aufgegeben, dass die Leute sich überhaupt für die Wahrheit interessieren und ich glaube, das geht Peter ähnlich“, so die Schauspielerin.

Zieht Yvonne Woelke zu Iris Klein in den Container? © Sat.1/Agentur Baganz/Imago

Auch, wenn es mit der öffentlichen Aussprache zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke also nichts wird: Trotz aller Sticheleien behauptet die ehemalige Dschungel-Begleitung, zu einer privaten Aussprache mit Iris bereit zu sein – sobald diese mit Ex Peter alles geklärt hat. Ob dies allerdings jemals passieren wird, wird sich zeigen. Daniela Katzenberger leidet bis dahin auf jeden Fall mit ihrer Mutter mit. Verwendete Quellen: bild.de, tz.de