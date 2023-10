Heike Makatschs „Tatort“-Abschied gegen Hollywood-Film: Große Enttäuschung im Quotenduell

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am Sonntagabend war Heike Makatsch das letzte Mal beim „Tatort“ zu sehen. Zeitgleich lief bei ProSieben ein Blockbuster aus Hollywood. Konkurrenz für Ellen Berlinger und Co.?

Mainz – Fünf mal stand Heike Makatsch (52) seit 2016 beim Mainzer „Tatort“ vor der Kamera, doch mit der Ausstrahlung von „Aus dem Dunkel“ am Sonntagabend (8. Oktober) verlässt die gebürtige Düsseldorferin die Kultreihe. Der letzten Auftritt von Kommissarin Ellen Berlinger teilte sich die Sendezeit mit einem Hollywood-Blockbuster mit echter Starbesetzung – reichte es dennoch für den Quoten-Sieg?

Krimi oder Superheldin? Quotenduell zwischen „Tatort“ und „Wonder Woman“ hat klaren Sieger

Darum geht es in Heike Makatschs letztem „Tatort“-Fall: Ein Stalker spielt ein heimtückisches Spiel mit seinen Opfern und es liegt an Ellen Berlinger, Julia Ritter (Susanne Wuest, 44) vor dem Unbekannten, der selbst Teil der Polizei zu sein scheint, zu schützen. Zeitgleich setzte Gal Gadot (38) bei ProSieben in „Wonder Woman 1984“ als gleichnamige Titelheldin alles daran, die Welt vor den Machenschaften ihrer Gegenspieler zu retten.

Kult-Krimi oder Superhelden-Spektakel? Nach einem der beiden Erfolgsrezepte war dem Fernsehpublikum eindeutig mehr zumute.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, ging Heike Makatschs letzter „Tatort“-Fall aus dem Quotenduell mit „Wonder Woman 1984“ als klarer Sieger hervor. Mit 7,45 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 26,9 Prozent schnitt die Episode, die wegen einer „Brennpunkt“-Folge zum Nahost-Krieg erst um 20:40 Uhr auf Sendung ging, beim Gesamtpublikum ab drei Jahren als drittstärkstes Format des Tages ab. Für die Adaption der ikonischen DC-Comics-Figur interessierten sich um 20:15 Uhr derweil nur 1,51 Millionen Zuschauer, was ProSieben einen durchwachsenen Marktanteil von 6,1 Prozent bescherte.

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

Auch bei jüngerem Publikum: „Tatort“ lässt ProSieben-Blockbuster weit hinter sich zurück

Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erfreute sich das „Tatort“-Finale von Heike Makatsch großer Beliebtheit. Mit 1,35 Millionen Zuschauern und einem, damit verbundenen Marktanteil von 20,8 Prozent erklomm der nervenaufreibende Streifen das Siegerpodest in den Quotenrankings. Auch bei den jüngeren Zuschauern musste „Wonder Woman“ den Kürzeren ziehen – lag mit 0,60 Millionen Interessenten und einem Marktanteil von 10,5 Prozent aber deutlich näher an der Konkurrenz aus der ARD.

„Wonder Woman 1984“ oder der letzte „Tatort“ mit Heike Makatsch? Ein Format kam bei den Zuschauern eindeutig besser an. © IMAGO/ZUMA Wire; SWR/Peter Porst (Fotomontage)

Mit „Aus dem Dunkel“ geht Heike Makatschs Zeit als „Tatort“-Ermittlerin nach sieben Jahren zu Ende – die Reaktionen auf ihre letzte Folge fallen jedoch sehr gemischt aus. Verwendete Quellen: dwdl.de