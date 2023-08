„Er darf das“: Peter Klein befummelt Yvonne Woelkes Po

In der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ kommen sich Peter Klein und Yvonne Woelke nahe. Ihn scheint das mehr zu freuen als sie.

Erndtebrück – Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sorgen mal wieder für Schlagzeilen. Das Duo, dessen Beziehungsstatus nicht so wirklich geklärt ist, tritt aktuell in „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ gegen andere Teams an – und kommt sich dabei nahe.

Peter Klein auf Tuchfühlung: Er hält ganz hilfsbereit Yvonne Woelkes Po fest

In „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ bei RTL stellen sich Peter Klein und Yvonne Woelke gerade wöchentlich der Herausforderung, die Räume einer Wohneinheit besonders schön zu renovieren. Dabei treten sie gegen drei andere Teams an, die identische Wohneinheiten auszubauen haben und ebenso gerne gewinnen wollen, wie sie selbst. Als Preisgeld winken 50.000 Euro.

Bei den Bauarbeiten der dritten Folge, die am Dienstag, den 8. August bei RTL lief, kam sich das Team näher. Während Yvonne auf einer Leiter stand und mit einem Vorschlaghammer eine Wand zertrümmerte, gab der gelernte Maler und Lackierer Peter ihr netterweise Hilfestellung und hielt sie am Po fest. Danach erklärte er: „Für mich ist es natürlich sehr schön, wenn ich in ihrer Nähe bin und wenn man sich dann körperlich noch ein bisschen näherkommt, ist das natürlich umso schöner.“

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung ist seit 25. Juli bei RTL zu sehen.

Yvonne Woelke und Peter Klein: Ein Paar oder doch nur Freunde?

Yvonne sieht die Fummel-Aktion gelassen, ist aber auch nicht überschwänglich begeistert. „Ach ja, körperliche Nähe gibt es natürlich auch, aber mich stört das jetzt nicht, weil ich ihn ja mag. Also bei ihm ist es okay. Er darf das“, sagte sie den Kameras in eher gleichgültigem Ton.

In „Wettkampf in 4 Wänden“ kämpfen Yvonne Woelke und Peter Klein um 50.000 Euro. Bei den Bauarbeiten geht der 56-Jährige dabei ungeniert auf Tuchfühlung © RTL & RTL

Seit die beiden als Dschungelcamp-Begleiter gemeinsam in Australien waren, brodelt die Gerüchteküche und sowohl Peters Ehe als auch Yvonnes Beziehung gingen in die Brüche – und schmiss auch den Plan der TV-Produktion um. Denn eigentlich sollte Peter Klein mit seiner Ex Iris an „Wettkampf in 4 Wänden“ teilnehmen. Verwendete Quellen: RTL/Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge