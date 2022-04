„Er soll seine Erfahrung damit machen“: Das denkt Sarah Engels über Jendrik Büscher bei „Love Island“

Sarah Engels unterstützt ihren Schwager Jendrik bei „Love Island“ © instagram.com/sarellax3

Jendrik Büscher ist der Schwager von Sarah Engels. Bei der Kuppelshow „Love Island“ sucht er derzeit nach seiner Traumfrau. Auch die Sängerin schaut gespannt zu.

Köln – Jendrik Büscher (21) sorgt derzeit in der TV-Sendung „Love Island“ für Aufsehen. Der Schwager von Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Engels (29) sucht in der Kuppelshow nach seiner Traumfrau und geht dabei ziemlich offensiv vor. Außerdem musste er zuletzt während einer Fragerunde zugeben, dass er sich für die Teilnahme bei „Love Island“ von seiner Freundin trennte. Jendrik ist dementsprechend umstritten, was auch seiner Schwägerin bekannt sein dürfte. Die meldete sich jetzt auf Instagram zu Wort.

In einer Story beantwortete Sarah Engels die Frage eines Followers. „Verfolgst du Jendrik jeden Tag mit Julian?“, wollte der User wissen. Und scheinbar ist das Ehepaar Engels tatsächlich interessiert an Jendriks TV-Auftritten. „Na klar — wir sind immer gespannt und freuen uns für ihn“, verriet die zweifache Mutter dazu, „er soll seine Erfahrung damit machen.“

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian berieten Jendrik Büscher offenbar vor seiner „Love Island“-Teilnhame

Jendrik Büscher zog erst zehn Tage nach Sendestart in die „Love Island“-Villa ein. Bevor er offiziell zur Gruppe stieß, telefonierte er noch ein letztes Mal mit Julian und Sarah Engels. Die Sängerin habe ihm dazu geraten, dass Teilnehmerin Sandrine (28) die Richtige für ihn sei. Doch seit seinem Einzug hat Jendrik nur Augen für Inna (25). Nach dem ersten Treffen erklärte er in der RTL II-Show: „Ich möchte sie auf jeden Fall weiter kennenlernen. Sie ist eine interessante Frau.“

Zunächst lief es zwischen Jendrik und Inna auch ziemlich gut. Doch bei einem Fragespiel musste der Reality-Star zugeben, dass er sich nach der Einladung zur Teilnahme bei „Love Island“ dazu entschloss, seine Freundin für die Sendung zu verlassen. Sowohl bei den Zuschauern der Show als auch bei den Kandidaten kam das natürlich nicht gut an.