„Er verrät uns“: Eric Sindermann fühlt sich von „Sommerhaus“-Nachzügler hintergangen

Von: Volker Reinert

Serkan Yavuz und seine Frau Samira ziehen bald ins „Sommerhaus der Stars“. Doch Ex-Kandidat Eric Sindermann kritisiert die Gehaltsvorstellungen des Neuzugangs im IPPEN.MEDIA-Interview scharf.

Bocholt – Ex-Dschungelcamper Gigi Biforio (24) und seine Freundin Dana Feist (27) ziehen am Dienstag (17. Oktober 2023) als erste Nachzügler in „Das Sommerhaus der Stars“. Wie RTL bereits bekannt gegeben hat, werden noch zwei weitere Paare folgen. „Kampf der Realitystars“-Sieger Serkan Yavuz (30) und seine Frau Samira (29), sowie die ehemalige „Princess Charming“ Hanna Sökeland (29) und ihre Freundin Jessica Huber (28). Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) findet allerdings deutliche Worte gegen den TV-Liebling Serkan Yavuz.

„Das Sommerhaus der Stars“: Dr. Sindsen hat ganz klare Meinung von Serkan Yavuz

Fans vom „Sommerhaus“ hätten sich TV-Liebling Serkan gerne schon ab Folge eins zu sehen gewünscht. Wann er mit Samira nachrückt, ist noch nicht bekannt. Auf Instagram beantworte der Realitystar in einer Fragerunde, warum dies nicht möglich war „Wir wären eigentlich von Anfang an gewesen, als die Anfrage kam. Aber es gab zwei Sachen, die uns Bauchschmerzen bereitet haben“, so der 30-Jährige.

So wollte er definitiv beim ersten Geburtstag seiner Tochter Nova mit dabei sein. Auch verriet er, dass RTL und er sich nicht über die Gage einig wurden. Zur Erinnerung: Bei „Kampf der Realitystars“ wollte er unbedingt teilnehmen und kassierte die Gage von einem Euro. Am Ende gewann er allerdings die Show und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Eric Sindermann jetzt, was er von Serkans Gehaltsvorstellungen bei Realityshows hält.

Bei „Das Sommerhaus der Stars" gibt es einen Raum, den niemand kennt. Die Unterkunft kann aber auch privat gemietet werden – deswegen sind nun „Sommerhaus"-Bilder aufgetaucht, die vor der RTL-Kamerta nie gezeigt werden.

Eric Sindermann über Serkan Yavuz: „Er schadet unserem gesamten Geschäft“

So erzählt Dr. Sindsen: „Ich habe eine klare Meinung zu Serkans angeblicher Gageverhandlung oder seiner Gage bei „Kampf der Reality Stars“ von einem Euro. Natürlich gewinnt er dadurch die Sympathien aller Zuschauer, aber er schadet auch unserem gesamten Geschäft, da dadurch alle unsere Gagen (der Realitystars) rapide sinken. Er verrät uns damit alle. Wir geben wirklich unsere privatesten Dinge preis, dafür wollen natürlich auch gerecht entlohnt werden.“

Laut Sindermann sei allerdings eindeutig, wer 2023 die höchste und die niedrigste Gage einkassiert: „Die teuersten Sommerhaus-Stars werden Obert (62) und Tim Tupet (51) sein. Justine Dippl (33) und ihr Freund werden die günstigsten sein. Aber da sollte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Im letzten Jahr war auch ich der Günstigste. Zum Glück hat sich das mittlerweile geändert“.

Fest steht: Die Kandidaten Gigi und Dana, sowie Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (26) wurden von RTL rausgeschmissen. Der Grund: Offenbar ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview: Eric Sindermann, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 5), rtl.de