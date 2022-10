„Sommerhaus“-Gagen enthüllt: Basler kassierte ab – Sindermann bekam nicht mal Drittel davon

Jetzt verstehe ich auch, wieso sie nichts mehr von ihm wissen will. Mit jemandem, der finanziell mau gestellt ist (wurde ja desöfteren thematisiert) und trotzdem mit einem neuen Benz prollt, der einen grauenhaften Geschmack hat und sich zum Affen macht (nicht nur wegen seiner Papp-Krone), und der sich on top auch noch bei den Gehaltsverhandlungen so richtig über den Tisch hat ziehen lassen und das niedrigste Gehalt aller Kandidaten bekam, würde ich auch keine Zukunft sehen.