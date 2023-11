„Übers Ziel hinausgeschossen“: Eric Sindermann benennt auch „Sommerhaus“-Verliererin

Warum die Sommerhaus-Krawallmacher Can, Maurice und Aleks für Eric Sindermann Gewinner sind

Von: Diane Kofer

Can, Maurice und Aleks haben bei „Das Sommerhaus der Stars“ polarisiert und wurden scharf kritisiert. Für Ex-Kandidat Eric Sindermann sind sie trotzdem die Gewinner der Staffel.

Bocholt – In der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ gab es so viel Streit und Drama wie vielleicht noch nie. Einige Kandidaten wurden von den Fans gnadenlos zerrissen und für ihr Verhalten angeprangert. Dazu gehören auch Can Kaplan (27), Maurice Dziwak (25) und Aleksandar Petrovic (32). Für Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) sind sie aber trotz der Kritik keine Verlierer, sondern die heimlichen Sieger der Staffel.

Eric Sindermann stellt klar: Can, Maurice und Aleks profitieren durch „Sommerhaus“-Drama

Durch seine handgreifliche Auseinandersetzung mit Luigi „Gigi“ Birofio (24) und den Dauerstreit mit seiner Freundin Walentina Doronina (23) bleibt Can Kaplan nach seinem TV-Debüt in Erinnerung. Auch mit Aleks Petrovic und Maurice Dziwak gab es mehr als eine Auseinandersetzung. Letztere lieferten sich auch bei der Wiedersehens-Show einige unschöne Szenen, die von den Zuschauern auseinandergenommen wurden.

Während viele Fans davon ausgehen, dass die drei durch ihr Verhalten ihrer Karriere schaden, glaubt „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann, dass sie ein Karrieresprung erwartet. „Für den Durchschnittsverbraucher mag das vielleicht verrückt klingen, aber im Trash-TV-Bereich sehe ich persönlich drei Gewinner, nämlich: Can, Maurice, Aleks“, hält der Berliner im IPPEN.MEDIA-Interview fest. „Am Ende haben sie geliefert, was die Leute sehen wollen bzw. wofür sie am Fernseher bleiben. Es muss immer Bösewichte geben, und die Menschen lieben Skandale. Genau diese Rolle haben sie perfekt ausgefüllt, wodurch ihr Marktwert extrem gestiegen ist“, erklärt Dr.Sindsen.

Die Platzierungen im „Sommerhaus der Stars“ 2023 1. Serkan und Samira Yavuz

2. Justine Dippl und Arben Zekic (Folge 11)

3. Maurice Dziwak und Ricarda Raatz (Folge 11)

4. Hanna Sökeland und Jessica Huber (Folge 11)

5. Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu (Folge 10)

6. Zico Banach und Pia Tillmann (Folge 9)

7. Tim Toupet und Carina Crone (Folge 9)

8. Gigi Birofio und Dana Feist, Walentina Doronina und Can Kaplan (Folge 6)

9. Eric und Edith Stehfest (Folge 5)

10. Claudia Obert und Max Suhr (Folge 3)

„Übers Ziel hinausgeschossen“: Eric Sindermann benennt auch „Sommerhaus“-Verliererin

Eine hat auch ordentlich polarisiert – laut Eric Sindermann aber nicht wie Aleks und Co. ihren Marktwert gesteigert: Walentina Doronina. „Für mich ist die klare Verliererin Walentina, weil sie einfach über das Ziel hinausgeschossen ist. Bösewicht sein ist okay, aber Psychoterror ein klares Nein!“, meint der „Ex on the Beach“-Star.

Für Eric Sindermann ist klar: Can Kaplan, Aleks Petrovic und Maurice Dziwak gehen trotz Kritik als Sieger aus der „Sommerhaus der Stars“-Staffel. © Imago/ Panama Pictures, Gartner, Beautiful Sports (Fotomontage)

Auch Maurice‘ Verhalten gegenüber seiner Freundin Ricarda Raatz (31) kritisiert Eric: „Ich denke ganz klar, dass für Maurice einzig und allein wichtig war, am ‚Sommerhaus‘ teilzunehmen. Ricarda war ihm dabei komplett egal, es gab nie Zärtlichkeiten oder Ähnliches.“ Der TV-Star vermutet sogar, dass Maurice die „Love Island“-Teilnehmerin nur für die Show „ausgenutzt“ hat. „Zum Glück sind sie jetzt getrennt“, freut er sich. Aber nicht nur über einige „Sommerhaus“-Stars, sondern auch über Moderatorin Frauke Ludowig (59) fällt Eric Sindermann ein vernichtendes Urteil. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview vom 16. November 2023