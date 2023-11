Eric Sindermann überzeugt: „Sommerhaus“-Wiedersehen wird zur „Trauerveranstaltung“

Von: Diane Kofer

„Das Sommerhaus der Stars“ neigt sich dem Ende zu: Nach dem Finale fehlt nur noch das Wiedersehen – doch lohnt sich das Einschalten überhaupt? Laut Eric Sindermann wird es „eine Katastrophe“.

Bocholt – Streit und Beleidigungen sind bei „Das Sommerhaus der Stars“ seit Jahren an der Tagesordnung – trotzdem polarisieren die Promis der aktuellen Staffel mit ihrem Verhalten so sehr wie vielleicht noch nie. Am 14. November 2023 flimmert das Finale über die TV-Bildschirme, und dann werden die Teilnehmer auch beim Wiedersehen aufeinandertreffen. Die Paare mit dem vermeintlich größten Streitpotenzial fehlen jedoch. „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann (35) glaubt deshalb: Einschalten lohnt sich nicht.

„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen findet ohne Walentina, Can und Gigi statt

Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan (27) sind bei „Das Sommerhaus der Stars“ heftig mit Luigi „Gigi“ Birofio (24) aneinandergeraten und wurden nach einer körperlichen Auseinandersetzung rausgeschmissen. Auch nach den Dreharbeiten führten sie ihren Streit weiter und sorgten für ordentlich Schlagzeilen. Viele Zuschauer hatten auf eine Reunion gehofft, um das Drama weiter verfolgen zu können. Aber Fehlanzeige: Walentina, Can, Gigi und dessen Partnerin Dana Feist (26) sind nicht eingeladen.

Schon Anfang November hat RTL bestätigt, dass die Paare vom „Sommerhaus“-Wiedersehen ausgeschlossen werden. Der Grund: Der Sender bleibt konsequent und verweigert ihnen nach der körperlichen Gewalt weitere TV-Sendezeit. Demnach werden nur die übrigen „Sommerhaus“-Teilnehmer über die Geschehnisse in der Bocholter Villa sprechen. Besteht denn dann überhaupt Redebedarf? Immerhin hatten sich die Streitereien nach dem Auszug deutlich reduziert.

Das waren die bisherigen „Sommerhaus“-Gewinner: Staffel 1: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan Staffel 2: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt Staffel 3: Uwe und Iris Abel Staffel 4: Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Caro und Andreas Robens Staffel 6: Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Staffel 7: Antonia Hemmer und Patrick Romer

Kaum Streitpotenzial: Wird das „Sommerhaus“-Wiedersehen zur „Trauerveranstaltung“?

Ex-Teilnehmer Eric Sindermann (35) ist überzeugt davon, dass die Wiedersehens-Folge ohne Walentina, Can und Gigi ziemlich langweilig wird. „Vom Unterhaltungsfaktor her ist es natürlich eine Katastrophe, dass die beiden Pärchen nicht kommen. Das Wiedersehen wird eher zu einer Trauerveranstaltung“, hält der Designer im Interview mit IPPEN.MEDIA fest. Er glaubt demnach nicht, dass die übrigen Pärchen viel zu diskutieren haben.

Eric Sindermann glaubt nicht, dass die Wiedersehens-Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ein Erfolg werden kann. Er glaubt, es wird „eine Katastrophe“. © Imago/ Beautiful Sports; Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Warum der Sender so entschieden hat, ist Dr. Sindsen trotz seiner Enttäuschung durchaus bewusst. „RTL muss stark bleiben und Grenzen ziehen. Gigi und Walentina haben sich nicht ordnungsgemäß verhalten, und dafür müssen sie bestraft werden“, erklärt er. Ob es tatsächlich langweilig wird, können die Fans bald im TV verfolgen. Schon vorab hat ein „Sommerhaus“-Paar aber erste Details zum Wiedersehen enthüllt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview