Eric Sindermann will nach „Sommerhaus“-Wiedersehen als Coach arbeiten

Von: Claire Weiss

Im „Sommerhaus der Stars“ zeigte sich Eric Sindermann nicht gerade von seiner besten Seite. Im Netz sah er sich deswegen mit einem Shitstorm konfrontiert. Nun möchte er anderen Reality-Stars helfen, denen es ähnlich ergeht.

Bocholt - Im „Sommerhaus der Stars“ zofften sich Eric Sindermann (34) und Katha Hambuechen (27) so sehr, dass sie sich schließlich vor laufenden Kameras trennten. Auf Instagram wurde der Ex-Handballspieler deshalb mit gehässigen Kommentaren übersät. Doch aus Shitstorms hat der 34-Jährige schon in der Vergangenheit etwas gelernt.

Eric Sindermann hat einige Erfahrung mit Hatern im Netz

„Ich glaube, ich könnte jetzt echt so ein Coach werden“, überlegt Eric Sindermann nun auf Instagram. Er könne darüber sprechen, wie man mit medialem Druck und Shitstorms umgeht. Denn darin hat der Modedesigner schon einige Erfahrung. Seinen ersten Shitstorm hatte er damals bei „Ex on the Beach“. Damals habe er gedacht, die Welt gehe unter. Sein Selbstbewusstsein litt extrem unter der vielen Kritik.

Eric Sindermann glaubt, dass er anderen Reality-Stars helfen kann. © Instagram/Eric Sindermann

„Ich hab so viel gelernt in dieser Zeit, ich hab mich so krass weiterentwickelt!“, ist Eric Sindermann sicher. Denn dieses Mal ist es dem „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer gelungen, ruhig zu bleiben. Er habe viel überlegt und „nichts im Affekt rausgehauen“. Für seine Follower hat der zukünftige Mental-Coach auch schon einen Tipp parat: „Ganz, ganz wichtig: immer 24 Stunden drüber schlafen!“

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Der „Sommerhaus“-Star will anderen Reality-Stars helfen

Und auch an seine potenzielle Zielgruppe hat der Sommerhaus-Kandidat schon gedacht. Er wolle anderen Reality-Stars beistehen, die „charakterlich nicht so stark“ seien wie er. Bald solle es noch mehr Tipps auf Instagram geben, denn er habe noch einiges, was er Leuten, die in derselben Situation stecken, mit auf den Weg geben möchte.

Beim „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen versuchte Eric Sindermann nun mit seiner Ex Frieden zu schließen. Doch Katha soll die weiße Taube, die er ihr gereicht hat, ausgeschlagen haben. Verwendete Quellen: Instagram/Eric Sindermann