„Erinnert mich an Deutschland beim ESC“: Daniela Katzenberger für „Schlagerbooom“-Auftritt im Netz vernichtet

Vernichtendes Fan-Urteil

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Klugmayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Schunkel-Spaß mitten in Kitzbühel: Der „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen machts möglich. Auch Daniela Katzenberger ist mit dabei. Doch ihr Auftritt fällt bei den TV-Zuschauern gnadenlos durch.

Kitzbühel – Mega Schlager-Sause in Kitzbühel: Florian Silbereisen (41) lud am 1. Juli 2023 zum allerersten Open-Air „Schlagerbooom“ ein. Dafür hatte er sich das Who-is-Who der Schlagerszene eingeladen. Mit dabei war auch Daniela Katzenberger (36) und präsentierte ihre neue Single. Doch „So bin ich und so bleib ich“ kam beim TV-Publikum nicht ganz so gut an.

360-Grad-Bühne, Helikopter-Flug, Top-Stars: Florian Silbereisen feiert endlich wieder „Schlagerbooom“

Für seinen allerersten Open-Air „Schlagerbooom“ hat sich Florian Silbereisen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn Florian Silbereisen flog an einen Helikopter geschnallt aufs Eventgelände. Doch noch beeindruckender als dieser Stunt à la James Bond war tatsächlich die Gästeliste. Denn auf der 360-Grad-Bühne standen unter anderem Melissa Naschenweng (32), Beatrice Egli (35), Howard Carpendale (77), Andreas Gabalier (38) und Andy Borg (62). Auch Daniela Katzenberger (36) gab sich die Ehre.

Im pinken Blazer und mit jeder Menge Background-Tänzer im Leo-Outfit performte Daniela Katzenberger ihre neue Single „So bin ich und so bleib ich“. Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia feuerten sie im Publikum fleißig an und auch die Fans in Kitzbühel schunkelten, klatschten und sangen mit. Doch die TV-Zuschauer zu Hause waren weniger gnädig. Im Netz wurde der Auftritt von Daniela Katzenberger gnadenlos zerrissen.

Auch Giovanni Zarrella präsentiert Sommer-Schlagershow Am 22. Juli wird auch Giovanni Zarrella (45) zahlreiche Schlagerstars und internationale Gäste bei der „Schlager-Sommerparty“ begrüßen. Auf der Gästeliste stehen u. a. Maite Kelly (43), Ben Zucker (39) und Simply Red. Vorab sorgte das Musikspektakel, das vom ZDF live übertragen wird, für Verwirrung: So erinnert das Konzept der „Schlager-Sommerparty“ stark an Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“.

„Erinnert mich an Deutschland beim ESC“: Daniela Katzenberger für „Schlagerbooom“-Auftritt im Netz vernichtet

„Die Katzenberger hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht“, urteilt ein Twitter-User. „Das Playback und Mikrofonverhalten von Daniela Katzenberger erinnert mich an Deutschland beim ESC. Nie nah am Ziel gewesen und am Ende haben alle gelacht“, stellt ein anderer TV-Zuschauer fest. „Jetzt geben die Öffentlich-Rechtlichen diesem Katzenberger/Klein-Clan auch schon eine Bühne, mal ganz davon abgesehen, dass man das nicht Singen nennen kann“, stimmt dieser Twitter-Nutzer zu.

Weitere Kommentare lauten „Mit dem schlechten Playback könnt die Katze auch morgen beim Fernsehgarten auftreten“, „Was ist das für ein Fiebertraum?!“ oder „Gute Tänzer lenken vom schlechten Gesang ab“.

+ „Erinnert mich an Deutschland beim ESC“: Daniela Katzenberger für „Schlagerbooom“-Auftritt im Netz vernichtet (Fotomontage) © Das Erste/Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich am 1. Juli 2023

Ein vernichtendes Urteil der TV-Zuschauer. Doch schon im Vorfeld lief für die TV-Blondine nicht alles rund: Bei den Aufnahmen für ihre neue Single verlor Daniela Katzenberger immer wieder die Nerven. Verwendete Quellen: Das Erste/Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich am 1. Juli 2023

Rubriklistenbild: © Das Erste/Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich am 1. Juli 2023