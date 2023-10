Erkan und Stefan sind zurück: Das sind die ersten „Forsthaus Rampensau“-Kandidaten

Das Reality-Format „Forsthaus Rampensau“ geht erstmals in Deutschland an den Start. Unter den 18 Promi-Kandidaten sind auch die Komiker Erkan und Stefan.

Kärnten – Prominente gemeinsam auf kleinstem Raum einzupferchen, hat in der Fernsehgeschichte bereits mehrfach zu erfolgreichen Reality-Formaten geführt. Die TV-Show „Forsthaus Rampensau“, die demnächst erstmals in Deutschland ausgestrahlt wird, folgt einem ähnlichen Konzept: 18 mehr oder weniger berühmte Kandidaten müssen als Selbstversorger in einem Forsthaus auf 1.300 Meter Höhe ausharren. Dabei werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, die — so hoffen neugierige Reality-Fans — letztendlich zu bestem Trash-TV führen.

Erkan und Stefan nehmen zum ersten Mal in ihrer Karriere an einem Reality-Format teil

John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) wurden in den Neunzigern als Comedy-Duo „Erkan und Stefan“ bekannt. Nachdem es in den letzten Jahren eher ruhig um die beiden TV-Stars geworden war, wollen Erkan und Stefan jetzt im „Forsthaus Rampensau“ ihre Rückkehr auf die Fernsehbildschirme feiern.

Für die beiden Komiker ist die Teilnahme an einem Reality-Format eine Premiere. „Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre“, erklärten sie in einem Statement. „Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen.“

Den „Forsthaus Rampensau“-Siegern winkt ein stattliches Preisgeld

In Österreich wurden bisher bereits zwei Staffeln „Forsthaus Rampensau“ ausgestrahlt. Die Sendung gilt als das erste Promi-Reality-Format des Alpenlandes. Hierzulande wird die TV-Show ab dem 8. Dezember auf Joyn Plus+ zu sehen sein. Neben Erkan und Stefan beziehen laut verschiedener Presseberichte außerdem die frisch verliebte Jasmin Herren (40) und Gina-Lisa Lohfink (37) die Promi-Enklave in den Bergen.

Das „Forsthaus Rampensau“ erwartet offenbar prominente Gäste, darunter Jasmin Herren, Erkan und Stefan sowie Gina-Lisa Lohfink © Future Image/Gartner/Hoffmann/Imago

Die Kandidaten oder Kandidatinnen, die das Forsthaus letztendlich als Sieger oder Siegerinnen verlassen dürfen, erhalten stolze 20.000 Euro Preisgeld und tragen fortan den Titel „Rampensau“. Welchen Erfolg ein solches Format mit sich bringen kann, beweist derzeit RTL mit dem „Sommerhaus der Stars“ – doch das brachte nicht jedem Glück: TV-Zuschauer fordern nun per Petition, Walentina Doronina (23) vom Bildschirm zu verbannen. Verwendete Quellen: bunte.de, dwdl.de