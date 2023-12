Erste Gäste von Roland Kaisers Jubiläumsshow bekannt

Im Sommer 2024 feiert Schlagerstar Roland Kaiser sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Zuvor gibt es eine große TV-Show, die von Giovanni Zarrella moderiert wird. Nun sind erste Gäste bekannt.

Offenburg – Das ZDF widmet Schlagerlegende Roland Kaiser (71) eine exklusive Show: „50 Jahre Roland Kaiser“ heißt die Sendung, die ihm zu Ehren ein Samstagabendprogramm füllt. Giovanni Zarrella (45) wird durch die Show führen und auf die Karriere des Musikers zurückblicken. Bereits am vergangenen Wochenende wurde die ZDF-Show aufgezeichnet, am 24. Februar 2024 soll sie ausgestrahlt werden.

„50 Jahre Roland Kaiser“: Das sind die Gäste

Obwohl bisher nur wenige Informationen über die Schlagershow zu Ehren von Roland Kaiser bekannt sind, ist nun die Gästeliste schon durchgesickert, wie „Schlagerprofis“ berichtet. Demnach können sich Fans auf Musikgrößen wie Peter Maffay (74), Beatrice Egli (35), Semino Rossi (61) oder Thomas Anders (60) freuen.

Daneben werden auch die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng (35), „Die immer lacht“-Interpretin Kerstin Ott (41) sowie Gregor Meyle (45) erwartet. Die Informationen wurden von „Schlagerprofis“ allerdings „ohne Gewähr“ angegeben; offiziell wurden noch keine Gäste vom Veranstalter bekannt gegeben.

Roland Kaiser: Ab Mai auf großer Schlager-Tour

In den vergangenen Jahren hat Schlagerstar Roland Kaiser mit neuen Hits wieder Schwung in seine Karriere gebracht. Sein Album „Perspektiven“, das Ende Juli in einer erweiterten Version erschien, soll in Kürze sogar den Platin-Status erreichen. Im November veröffentlichte er erneut eine erweiterte Version seines Albums „Weihnachtszeit“, das nun fünf exklusive Bonustracks enthält.

Seine große Open-Air-Tournee beginnt am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Weitere Auftritte finden unter anderem in Städten wie Hannover, München, Wien oder Köln statt.

Außerdem können sich Fans von Roland Kaiser 2024 wieder auf die legendäre Kaisermania freuen. Erste Details – wie zum Beispiel den Vorverkaufsstart oder die Termine – hat Roland Kaiser nun verraten. Verwendete Quellen: ZDF, Schlagerprofis, Roland-kaiser.de