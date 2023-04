TV-Comeback von Dr. Mertens: ARD heuert zwei „In aller Freundschaft“-Stars an

Von: Lukas Einkammerer

Am 11. April startet die langersehnte neue Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“. Für die neuen Folgen hat die ARD zwei „In aller Freundschaft“-Stars verpflichtet.

Leipzig – Wenn man bedenkt, wie viele TV-Serien verfrüht und ohne ein zufriedenstellendes Finale abgesetzt werden, gleicht das Comeback von „Tierärztin Dr. Mertens“ einem kleinen Wunder. Denn obwohl die siebte Staffel 2021 eigentlich der Schlusstakt der Geschichte von Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 51) sein sollte, kündigte die ARD schon kurze Zeit später neue Folgen an. Am 11. April fällt für die 13 Episoden der Startschuss – mit ein paar aufregenden Änderungen.

Beruflicher Neuanfang und neue Gesichter: ARD erweitert Cast von „Dr. Mertens“

Bis zum Sendestart ist es zwar noch ein wenig hin, erste Details über die neue Staffel hat die ARD aber bereits durchsickern lassen. So ist seitdem Dr. Susanne Mertens ihren Mann Christoph Lentz (Sven Martinek, 59) und ihr ungeborenes Kind verloren hat, ein Jahr vergangen, in dem sie sowohl beruflich als auch persönlich einen neuen Weg eingeschlagen hat. Inzwischen arbeitet sie als freiberufliche Tierärztin und setzt abseits ihrer Karriere alles daran, das Haus von ihr und Christoph zu renovieren.

Ob es Dr. Susanne Mertens gelingt, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bringen und die Geldsorgen, die ihr in der neuen Staffel zu schaffen machen, zu überwinden – das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Unterstützung bekommt Elisabeth Lanz dabei von einer Gruppe an Neuzugängen, darunter Dominik Weber (38) und Muriel Bielenberg (28), die in die Rollen des Zoodirektors Jasper Winter und Isabel Bickel, der festen Freundin von Susannes Tochter Luisa (Lilly Wiedemann, 21), schlüpfen.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Von „In aller Freundschaft“ zu „Dr. Mertens“: ARD heuert Dominik Weber und Muriel Bielenberg an

Weit auswerfen musste der Sender das Netz für die beiden Neuankömmlinge nicht, denn neben „Dr. Mertens“ verbindet Dominik Weber und Muriel Bielenberg bereits ein anderes beliebtes ARD-Format. Beide waren in der Vergangenheit bei „Die jungen Ärzte“, ein Ableger von „In aller Freundschaft“ zu sehen – Dominik 2021 im Spielfilm-Special „Adventskind“ und Muriel 2018 in der Folge „Keine Kompromisse“. Mit dem Alltag am Arztserien-Set dürften die beiden also schon bestens vertraut sein.

Bald ist es so weit: Am 11. April startet die neue Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“, für die sich die ARD die „In aller Freundschaft“-Stars Dominik Weber und Muriel Bielenberg ins Boot geholt hat. © ARD/Steffen Junghans (Fotomontage)

Auch im großen Meer der „Tatort“-Darsteller hat sich Das Erste kräftig bedient, denn die Rolle von Susannes Nachfolgerin als Cheftierärztin im Leipziger Zoo, Dr. Elif Şahin, gibt Neshe Demir (41) zum Besten, die 2021 bei „Tatort: Der Reiz des Bösen“ zu sehen war. Die neue „Dr. Mertens“-Staffel verspricht also schon jetzt, eine echte ARD-Familienangelegenheit zu werden. Indessen ist Schlagerstar Andy Borg in der ARD auf der Erfolgsgeraden und lädt sogar Stefan Mross zu sich ein – verdrängt er etwa schon bald Florian Silbereisen? Verwendete Quellen: Das Erste, tvdigital.de