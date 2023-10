Yasemin zieht aus: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Jochen sieht keine Hoffnung mehr

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ finden Yasemin und Jochen einfach nicht zueinander. Droht das Ehe-Experiment zu scheitern?

Bali – Wer sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ vor den Traualtar wagt, geht stets das Risiko ein, am Ende mit einem völlig unpassenden Partner vermählt zu sein – aus der großen Liebe wird dann nichts! Eben jene Erfahrung machen derzeit auch Yasemin (31) und Jochen (38) aus dem Saarland. Denn trotz des Traumurlaubs auf Bali will es zwischen den beiden nicht so recht funken. (Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.)

Aussprache bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Es kriselt bei Yasemin und Jochen

Zwischen Yasemin und Jochen hat es bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ schon mehrfach gekracht, nun ziehen die beiden Bilanz – und die fällt nicht gerade positiv aus: Am Ende von Folge 5 kommt es zur offenen Aussprache. Denn der 38-Jährige hat Rücksprache mit der Kuppel-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (42) gehalten. Sein Fazit fällt ernüchternd aus: „Jetzt muss man gucken, wie man das alles weiterführt“, erklärt er unsicher. Er verspüre „weder Verliebtheitsgefühle noch diese extreme Anziehung“.

Ganz aufgeben möchte Jochen allerdings noch nicht – er glaubt, die Zukunft könne die beiden möglicherweise doch noch zusammenführen: „Vielleicht passt es später super gut!“ Yasemin ist da vorsichtiger: „Natürlich entwickeln sich Sachen erst“, erklärt sie, gesteht dann aber: „Wenn das nicht dieses Experiment wäre, hätte ich ihn auch nicht mehr getroffen.“ Ihren Ring trägt sie trotz der Zweifel weiterhin – obwohl ihr HadeB-Ehemann seinen unlängst verloren hat.

Alles aus bei „Hochzeit bei den ersten Blick“? Yasemin flieht, Jochen gibt die Hoffnung auf

Weil beide mit der Situation überfordert scheinen, zieht die 31-Jährige vorerst die Reißleine: „Ich brauche jetzt den Raum für mich. Ich will auch erstmal aus dem Zimmer ausziehen“, verkündet sie Jochen, packt wenig später ihre Koffer und verlässt das eigentlich als gemeinsames Liebesnest angedachte Hotelzimmer. Ihr „Hochzeit auf den ersten Blick“-Partner scheint da die Hoffnung schon aufgegeben zu haben: „Vom Gefühl her hat sie abgeschlossen.“ Die Chance, doch noch zusammenzufinden, läge bei „einem Prozent“, zeigt er sich enttäuscht.

Ob das auch tatsächlich das Ende des Experiments ist, erfahren die Zuschauer in Folge 5 nicht – es bleibt also weiterhin spannend. Auch ein einstiger Kandidat der Show erlebte dort eine herbe Pleite: So geht es „Hochzeit auf den ersten Blick“-Norbert (62) nach dem Wiebke-Drama heute. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1/Joyn; Staffel 10, Folge 5)