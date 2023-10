Tränen nach dem Ja-Wort: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin bereut Trauung

In der vierten Folge des Sat.1-Formats „Hochzeit auf den ersten Blick“ geben sich Bianca und Oliver das Ja-Wort. Doch während er auf Wolke 7 schwebt, bricht sie in Tränen aus.

Neschwitz – Aktuell läuft bei Sat.1 die 10. Staffel des Erfolgsformats „Hochzeit auf den ersten Blick“. Hier heiraten Paare, ohne sich vorher einmal gesehen zu haben. Der Name des Formats gibt allerdings keine Garantie für die „Liebe auf den ersten Blick“. Genau damit hadert die 53-jährige Bianca aus Aachen nach ihrer Trauung mit Oliver (60).

Kein „Kribbeln“ bei „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Bianca

Die Hochzeit von Bianca und Oliver auf Schloss Neschwitz ist in der vierten Folge (16. Oktober) der 10. Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ zu sehen. Auf der Fahrt machen sich bei äußerst schlechter Wetterlage erste Zweifel bei Bianca breit: „Es spiegelt heute das Wetter alles wider, was in mir vorgeht.“

Kurz bevor die 53-Jährige den Schlossraum betritt, in dem ihr zukünftiger Ehemann Oliver wartet, hat sie fest entschlossen gewirkt und ihrem Sohn versichert, dass sie „Ja“ sagen will. Während der Trauung halten Oliver und Bianca fest Händchen. Und tatsächlich: beide geben sich das „Ja“-Wort und besiegeln ihre Ehe mit einem kleinen Hochzeitskuss. Oliver ist überglücklich.

Nach der Eheschließung versammeln sich die Gäste und Oliver vor dem Schloss zum Empfang. Bianca bleibt zurück und wirkt niedergeschlagen. „Als es gelaufen war, habe ich gemerkt, dass ich mich total unwohl fühle. Die Hochzeitsfeier sollte beginnen und ich war einfach nicht in der Lage, herauszugehen und mich vor die Gäste zu stellen.“, schluchzt die Teilnehmerin vor der Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. „Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch. Das Kribbeln ist nicht da.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen Staffel 8: 1 von 6 Ehen Staffel 7: 1 von 7 Ehen Staffel 6: 0 von 6 Ehen Staffel 5: 0 von 6 Ehen Staffel 4: 0 von 5 Ehen Staffel 3: 1 von 4 Ehen Staffel 2: 0 von 4 Ehen Staffel 1: 0 von 4 Ehen

Kann das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar den ersten Tiefpunkt überwinden?

Bianca ist von ihren eigenen Gefühlen enttäuscht und will auch ihren Ehemann Oliver nicht entmutigen. Die Aachenerin fordert deshalb ein Gespräch unter vier Augen und erklärt ihm ihre komplizierte Gefühlslage. Eigentlich war dieser nach der Trauung „total happy“, die anschließende Aussprache scheint ihn aber sichtlich frustriert zu haben.

Bianca möchte Oliver trotzdem weiter kennenlernen, aber bittet ihn, keine zu hohen Erwartungen an sie zu haben. „Wir können bei null anfangen“, schlägt die 53-Jährige vor. Er reagiert sehr einfühlsam: „Du gibst das Tempo vor. Du zeigst mir, wo es langgeht. Und ich bin da.“ Oliver ist sich sicher: „Wir kriegen das hin.“ Ob die Liebe der beiden halten wird, bleibt abzuwarten – in der nächsten Folge geht es für sie aber erstmal in die Flitterwochen nach Vietnam.

