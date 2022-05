Erster Gast für die dritte Folge ZDF-Fernsehgarten bekannt: Julian Reim performt seine neue Single

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die dritte Folge des ZDF-Fernsehgarten steht vor der Tür. Das Motto ist zwar schon bekannt, über die Gästeliste will Andrea Kiewel wohl noch nichts verraten. Auf Instagram verrät Julian Reim nun aber: „Diesen Sonntag bin ich beim Fernsehgarten“. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & Instagram/Julian Reim

Die dritte Folge des ZDF-Fernsehgarten steht vor der Tür. Das Motto ist zwar schon bekannt, über die Gästeliste will Andrea Kiewel wohl noch nichts verraten. Auf Instagram verrät Julian Reim nun aber: „Diesen Sonntag bin ich beim Fernsehgarten“.

Mainz - Am Sonntag, den 22. Mai 2022, heißt Andrea Kiewel ihre Fans zur bereits dritten Folge des ZDF-Fernsehgartens willkommen. Das Motto diesmal: „Einfach tierisch“. Nachdem der Sender bislang über die Gästeliste eisern schweigt, macht es Julian Reim nun offiziell: Der Sohn von Matthias Reim performt am Sonntag seine neue Single beim ZDF-Fernsehgarten.

Erster Gast für die dritte Folge ZDF-Fernsehgarten bekannt: Julian Reim performt seine neue Single

Der erste Gast für den dritten ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) steht nun fest. Nachdem von Andrea Kiewel und dem ZDF bislang keinerlei Informationen über die Gästeliste bekannt gegeben wurden, bestätigt Julian Reim in seinen Instagram-Storys jetzt seinen Auftritt im nächsten Fernsehgarten.

„Diesen Sonntag bin ich beim Fernsehgarten“, verkündet Julian Reim in seiner neuen Instagram-Story. „Ganz genau, ich bin beim Fernsehgarten“, wiederholt er überglücklich. „Ich darf meine Single ‚Ich hab dich lieb‘ performen und ich freu mich total darauf. Schaltet ein, wir sehen uns da“.

Gute Laune beim tierischen Fernsehgarten: Julian Reim singt „Ich hab dich lieb“

Dass Julian Reim seine neue Single im ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022) performt, hat dabei schon Tradition. Schon „Grau“, „Gravitation“ und „Euphorie“ präsentierte der Sohn von Matthias Reim auf der berühmten Bühne am Lerchenberg. Für gute Laune ist am Sonntag also schon einmal gesorgt!

Bei Familie Reim wird Schlager großgeschrieben! Vater Matthias Reim half auch seinem Sohn Julian bei der Fertigstellung seines neuen Albums „In meinem Kopf“. Dabei waren die beiden nicht immer einer Meinung. Verwendete Quellen: Instagram/julianreim_official