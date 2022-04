Erstes DSDS-Couple? Emine und Din beim Recall zusammen im Bett erwischt: „Nein, nein, nein“

In DSDS geht es für die Kandidaten gerade um den Einzug in die Liveshows. Die Kamera filmte einen vertraulichen Moment zwischen Din und Emine. Was geht zwischen den beiden?

Apulien/Italien - Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (hier alle News auf der Themenseite) wetteifern die Kandidatinnen und Kandidaten derzeit um den Einzug in die RTL-Liveshows. In Italien singen die Talents vor der Jury aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53). In der vielen Zeit eng aufeinander haben sich in der Vergangenheit auch schon einige Pärchen gefunden - ist das auch diesmal wieder der Fall?

DSDS-Pärchen gibt es bereits einige

Das bekannteste Pärchen ist wohl immer noch Sarah Engels (29) und Pietro Lombardi (29), die sich über DSDS kennen und lieben lernten, heirateten und einen gemeinsamen Sohn haben. Aber auch in anderen Staffeln fanden einige der Sängerinnen und Sänger zueinander, beispielsweise die Finalisten Pia-Sophie Remmel (21) und Kevin Jenewein (28). Die beiden sind noch heute ein Paar und leben in einer gemeinsamen Wohnung.

Könnten ihnen in der DSDS-Staffel 2022 Din Omerhodzic (24) und Emine Knapczyk (18) als Turteltauben folgen? Die RTL-Kamera zeigt die beiden jedenfalls auffällig vertraut und hielt nun auch einen brisanten Moment fest.

Emine und Din beim Recall gemeinsam im Bett erwischt: „Nein, nein, nein“

Dabei wurde der DSDS-Kandidat Din Omerhodzic nur mit Unterhose bekleidet im Bett von Kandidatin Emine Knapczyk gefilmt. Die 18-Jährige hat dabei den Arm um den Hals ihres Mitstreiters.

Als Emine die Kamera hinter Din entdeckt und auf sie zeigt, ruft der „Nein, nein, nein!“, während Emine ihn sofort loslässt. Daraufhin schlägt Din gar mit der Faust in die Wand über dem Bett.

DSDS: Din spricht von „freundschaftlicher Umarmung“ für Emine

Auf die Situation angesprochen, wiegelt Din aber ab. „Ich glaube, jeder wird das glauben hier: Es war einfach nur eine kurze, freundschaftliche Umarmung. Gibt eigentlich nicht mehr zu zu sagen so.“ Er redet sich um Kopf und Kragen: „Leute, die mich kennen, glauben mir kein Wort. Aber Leute, die mich nicht so gut kennen, glauben mir vielleicht das, was ich gesagt habe.“

Und Emine? Die schaut Din an, winkt ab und sagt: „Ach, ab mit dir!“

DSDS: Florian Silbereisen verbietet Duette - alle Kandidaten müssen solo singen

Im letzten Recall in Italien geht es für die verbliebenen DSDS-Kandidaten noch einmal um alles. Sie dürfen jetzt nicht mehr in Teams auftreten, sondern müssen alleine vor der Jury glänzen. Florian Silbereisen verbietet in der letzten Recall-Folge nämlich Duette. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/DSDS