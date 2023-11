Erstmals in 16 Staffeln: Gravierende Änderung bei „Das Supertalent“

Die Castingshow „Das Supertalent“ kommt zurück – wird sich in der nächsten Staffel allerdings grundlegend ändern. Das erwartet die Zuschauer bei RTL.

Köln – „Das Supertalent“ probiert etwas Neues aus. Die Talentshow, die jahrelang ein Quotengarant für RTL gewesen war, schwächelte zuletzt, und wurde schließlich pausiert. Jetzt bringt RTL die Castingshow zurück und versucht, wieder Abwechslung in das Programm zu bringen. Ein wichtiges Detail ändert sich, das bisher die ganze Sendung ausmachte.

„Das Supertalent“ nicht mehr live: Finale soll vorab aufgezeichnet werden

Bisher war es so, dass die Talente ihr Können in mehreren Folgen und Runden einer Jury präsentieren durften, zu der in den meisten Fällen als Chefjuror Pop-Titan Dieter Bohlen (69) gehörte. In einem live ausgestrahlten Finale stimmten die Zuschauerinnen und Zuschauer per SMS, Anruf oder online ab, und wählten so den oder die Siegerin.

Das soll sich in diesem Jahr allerdings ändern: Wie RTL bekannt gab, wird „Das Supertalent“ zwar 2024 nach einer längeren Pause zurückkehren, allerdings ohne ein Live-Finale, und dementsprechend auch ohne Zuschauer-Voting. Ein Sprecher des Senders erklärte diesbezüglich gegenüber dwdl.de: „Das Finale vom ‚Supertalent‘ 2024 wird aus produktionstechnischen Gründen nicht live sein.“

Zudem wird die Castingshow in Staffel 16 nicht mehr in einem Theater aufgezeichnet, sondern in den Kölner MMC Studios. Auch wird die neue Ausgabe deutlich früher bei RTL erscheinen als zuletzt. In der Vergangenheit war das Programm am Jahresende zu sehen, jetzt beginnen die Aufzeichnungen bereits in den kommenden Tagen für eine Ausstrahlung zum Start ins neue Jahr. Ein präziser Starttermin für das beliebte Format steht gegenwärtig allerdings noch nicht fest.

Nicht die erste Änderung beim „Supertalent“

Schon in den vergangenen Jahren versuchte der Sender wegen schwindender Quoten frischen Wind ins „Supertalent“ zu bringen. Die 15. Staffel von 2021 wurde deshalb ohne Urgestein Dieter Bohlen in der Jury produziert, was für viele langjährige Fans ein Schock war. Allerdings lief diese Staffel so schlecht, dass 2022 eine Pause angekündigt wurde. Auch 2023 gab es das Format nicht.

Die Castingshow „Das Supertalent“ inklusive Juror Dieter Bohlen kommt zurück – wird sich in der nächsten Staffel allerdings grundlegend ändern. Das erwartet die Zuschauer bei RTL. © IMAGO / Revierfoto

Nun kehrt Dieter Bohlen als Jury-Chef zurück. Unterstützt wird der 69-Jährige wieder einmal von Laufsteg-Coach Bruce Darnell (66), Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und „Let’s Dance“-Siegerin, Model und Becker-Tochter Anna Ermakova (23). Auch mit Thomas Gottschalk saß er eins in der „Supertalent“-Jury – doch dieser rechnete zuletzt knallhart mit dem Pop-Titan ab. Verwendete Quellen: DWDL.de