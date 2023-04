Es wird ernst: Die Jurytänze bei „Let‘s Dance“ stehen fest

Bei der beliebten RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ gab es eine kurze Osterpause. Nun meldet sich das Format via Instagram mit den Tänzen für die 7. Show.

Vor der Pause wurden die eingeschworenen Tanzpaare voneinander getrennt. Als erschwerte Bedingung wurde den Tanzenden auferlegt, sich auf einen völlig neuen Partner einzustellen. Niemand schied in der 6. Show aus, und nach dieser Challenge durften sich Tänzer, Jury und Moderatoren erst einmal in die wohlverdienten Osterferien verabschieden. Nun geht es mit der 7. Ausgabe in der aktuellen Staffel spannend weiter.

Auf dem eigenen Instagram-Kanal des Format wurde verkündet; „In Show 7 freuen wir uns auf ein weiteres Highlight: Die Jury-Teamtänze sind zurück! Hier sind die Teams und Tänze von Motsi, Herrn Llambi und Jorge.“ So werden zum Beispiel im Team Motsi unter anderem die Publikumslieblinge Anna Ermakova und Valentin Lusin antreten. Die Tänze für das Team sind Contemporary, Paso Doble und Tango.

Zu welchen Songs werden die „Let‘s Dance“-Teams performen?

Doch es wurden nicht nur die jeweiligen Teams und die Tänze bekannt gegeben. Es wurde auch verraten, zu welchen Songs die Teams in der 7. Show tanzen werden. So werden unter anderem „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen, „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams und „Made You Look“ von Megan Trainor erklingen. Am Ende der Sendung werden dieses Mal zwei Promis das Tanzparkett verlassen, welche die wenigsten Zuschaueranrufe und Punkte von der Jury bekommen haben.