ESC 2022: Alle Kandidaten des Eurovision Song Contest in Turin am 14. Mai

Von: Kim Hornickel

Der ESC ist 2022 nicht nur wegen Publikumsliebling Malik Harris besonders: die Kandidaten des Eurovision Song Contest im Überblick. © Britta Pedersen dpa

Der ESC ist 2022 in Turin (Finale am 14. Mai) nicht nur wegen Publikumsliebling Malik Harris besonders: die Kandidaten des Eurovision Song Contest im Überblick.

Turin – Der Eurovision Song Contest (hier alle News) in Turin überrascht in diesem Jahr nicht nur mit einem ganz besonderen Teilnehmer-Land, für den ESC 2022 stehen auch wieder Nicht-Europäer in den Startlöchern. Welche Teilnehmer in diesem Jahr für ihr Land auf der Bühne stehen, zeigt die Übersicht. In einigen Ländern stehen die Vor-entscheide jedoch weiterhin aus.

Eurovision Song Contest Originaltitel Grand Prix Eurovision de la Chanson Erstausstrahlung 24. Mai 1956 Länge 120 und 240 Minuten

Wenn zum Eurovision Song Contest wieder Millionen deutsche Fans den Fernseher einschalten, wird Sänger Malik Harris („Rockstars“) für Deutschland ins Rennen gehen. Der 24-Jährige, der schon mit James Blunt tourte, überzeugte das Publikum beim Vorentscheid. Harris ist der erste deutsche Kandidat für den ESC-Entscheid, der von den Zuschauern und nicht von einer Fachjury gewählt wurde.

Der Eurovision Song Contest hat in diesem Jahr wieder viele Neuentdeckungen zu bieten, doch der Wettbewerb wird auch von dem weiter andauernden Krieg in der Ukraine überschattet. (Archivbild) © Pavlo Gonchar/Imago

Die ARD hatte das Auswahlverfahren für das Jahr 2022 geändert, seitdem entscheidet eine Fachjury lediglich über die Vorauswahl aus insgesamt 944 Musikacts. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Bis zum 30. November 2021 konnten sich die Musiker für den Vorentscheid bewerben.

ESC: In Turin will Harris 2022 den Sieg für Deutschland holen

Für Maik Harris und 39 weitere Musiker und Bands geht es in diesem Jahr nach Turin, in die Region Piemont im Norden Italiens. Im vergangenen Jahr hatte Italien mit der Band Måneskin und dem Titel „Zitti e buoni“ den 65. Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam gewonnen und sich als ausrichtendes Land qualifiziert.

Auf der Bühne der „Pala alpitour“ kämpfen die Musiker in diesem Jahr in der 18.500 Sitzplätze umfassenden Mehrzweckhalle in Turin um den Sieg. In den vergangenen Jahren hatte Deutschland in den Votings eher schlecht abgeschnitten. Das soll sich jetzt mit Malik Harris ändern.

Doch der deutsche Popsänger hat es in diesem Jahr nicht nur mit starken Gegnern zu tun, auch der Ukraine-Konflikt überschattet den ESC. Trotz schwerer Kämpfe im eigenen Land wird die Band „Kalush Orchestra“ für die Ukraine auf der Bühne stehen. Die Produzentin des ESC, Simona Martorelli, sprach der Ukraine auch deshalb ihre Anerkennung aus. „Das ist in Anbetracht der Situation absolut bewundernswert“, erklärte sie.

ESC-Kandidaten stehen fest: Diese Musiker reisen zum Eurovision Song Contest 2022 nach Italien

Die Konkurrenz für Harris kommt in diesem Jahr nicht nur aus Europa. Weil am ESC – trotz seines Namens – nicht nur europäische Länder teilnehmen, werden auch Armenien, Israel und Aserbaidschan wieder dabei sein. Statt ein Teil von Europa zu sein, zählt, welches Land „aktives Mitglied der Europäischen Rundfunkunion“ ist. Und so zieht auch Australien in diesem Jahr erneut ins Rennen.

Land Teilnehmer/in Albanien Ronela Hajati Armenien Rosa Linn Aserbaidschan Nadir Rustamli Australien Sheldon Riley Belgien Jérémie Makiese Bulgarien Intelligent Music Project Dänemark Reddi Deutschland Malik Harris Estland Stefan Finnland The Rasmus Frankreich Alvan & Ahez Georgien Circus Mircus Griechenland Amanda Georgiadi Tenfjord Großbritannien Sam Ryder Irland Brooke Island Systur Israel Michael Ben David Italien Mahmood & Blanco Kroatien Mia Dimšić Lettland Citi Zēni Litauen Monika Liu Malta Emma Muscat Moldau Zdob și Zdub & Fraţii Advahov Montenegro Vladana Niederlande S10 Nordmazedonien Andrea Norwegen Subwoolfer Österreich LUM!X & Pia Maria Polen Ochman Portugal Maro Rumänien WRS San Marino Achille Lauro Schweden Cornelia Jakobs Schweiz Marius Bear Serbien Konstrakta Slowenien LPS Spanien Chanel Tschechische Republik We Are Domi Ukraine Kalush Orchestra Zypern Andromache

ESC 2022: Italienisches Moderatoren-Trio steht fest und ist am 14. Mai Gastgeber

Das Finale des Eurovision Song Contest findet am 14. Mai 2022 statt. Beginn ist um 21 Uhr. Die Halbfinals sind dann am 10. und 12. Mai 2022 jeweils um 12 Uhr geplant. Außerdem werden Sendungen rund um die Kandidatinnen und Kandidaten der Länder und ihre Songs ausgestrahlt. Die sogenannten ESC-Songchecks werden live auf eurovision.de angeboten. Die Sendetermine der Shows sind wie folgt.

Mittwoch, 20. April, 20.15 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 1

Donnerstag, 21. April, 20.15 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 2

Freitag, 22. April, 20.15 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 3

Samstag, 23. April, 20.15 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 4

Moderiert wird der Gesangs-Wettbewerb in diesem Jahr von Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Der italienische Sender „Rai“ hat das Moderationsteam für den 66. Eurovision Song Contest zuletzt bekanntgegeben. (Kim Hornickel)