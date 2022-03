ESC 2022: Deutscher Vorentscheid im Live-Ticker - wer löst das Ticket nach Turin?

Von: Felix Durach

Einer von ihnen vertritt Deutschland beim ESC 2022 in Turin: die sechs Acts vom deutschen Vorentscheid „Germany 12 Points“. © Christian Charisius/dpa

Wer vertritt Deutschland beim ESC 2022? Sechs Acts kämpfen im deutschen Vorentscheid „Germany 12 Points“ am Freitagabend um ein Ticket nach Turin. Der Live-Ticker.

Deutschland ist am Freitagabend auf der Suche nach einem Teilnehmer für den Eurovision Song Contest 2022 in Turin.

Im deutschen Vorentscheid „Germany 12 Points“ treten ab 21 Uhr sechs Acts gegeneinander an.

In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Entscheidung.

Update vom 4. März, 20.15 Uhr: Deutsche ESC-Fans müssen sich bis zum Beginn des Vorentscheids „12 Points for Germany“ noch etwas gedulden. Ursprünglich war der Beginn der TV-Show für 20.15 Uhr angedacht. Wie so oft in den letzten Tagen liegt der Fokus der Öffentlich-Rechtlichen jedoch zurecht auf den Vorgängen in der Ukraine. Deswegen wurde bereits im Voraus angekündigt, dass er ESC-Vorentscheid mit 45 Minuten Verspätung um 21.00 Uhr beginnt. Bis dahin zeigt das Erste „Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine“.

ESC 2022: Vorentscheid für Deutschland - Online-Voting bereits vorbei

Update vom 4. März, 19.40 Uhr: Das Online-Voting für den deutschen Vorentscheid zum ESC 2022 geht in die Endphase. Noch bis 20 Uhr können ESC-Fans über die Seiten der ARD-Popwellen für ihren Favoriten abstimmen. Dort kann man sich auch kurze Auszüge aus den Songs anhören, mit welchen die Künstler jeweils antreten wollen. Das Ergebnis der Abstimmung bildet am Ende die Hälfte des Gesamtergebnisses ab. Über die andere Hälfte können die Zuschauer während der Sendung via Anruf und SMS entscheiden.

ESC 2022: Deutscher Vorentscheid im Zeichen der Ukraine-Krise - Stargast angekündigt

Update vom 4. März, 19.07 Uhr: Die Krise, die sich aktuell in er Ukraine abspielt, soll auch im Rahmen des deutschen ESC-Vorentscheids am heutigen Abend zum Thema werden. Die ARD hat kurzfristig für die TV-Show einen Auftritt der ukrainischen Sängerin Jamala angekündigt, die 2016 für ihr Heimatland den Titel beim ESC einfahren konnte. Die 38-Jährige wird ihr Sieger-Lied „1944“ zum Besten geben, das sich mit der Deportation ihrer Vorfahren von der Halbinsel Krim durch den sowjetischen Diktator Josef Stalin beschäftigt. Anschließend ist ein Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger zu der aktuellen Situation in der Ukraine vorgesehen. Jamala musste gemeinsam mit ihren Kindern vor wenigen Tagen aus dem Krisengebiet in der Ukraine fliehen.

ESC 2022: Rückkehr nach Italien - Wer vertritt Deutschland in Turin?

Originalmeldung vom 4. März:

Hamburg - Die Blicke von Millionen von begeisterten Musik-Fans richten sich am 14. Mai dieses Jahres nach Norditalien, wo der Eurovision Song Contest 2022 stattfinden wird. Bei der Ausgabe im vergangenen Jahr konnte die italienische Band Måneskin* die Zuschauer nicht nur mit ihrem extravaganten Auftreten, sondern auch mit purer Stimmgewalt von sich überzeugen und den ESC zum dritten Mal in seiner Geschichte nach Italien holen. Auf Neapel 1965 und Rom 1991 folgt nun also Turin 2022. Der Kampf um die europäische Gesangskrone ist wieder einmal eröffnet.

ESC 2022: Deutschland auf der Suche nach Erfolg - Wer fährt nach Turin?

Aus deutscher Sicht reihte sich der ESC 2021 leider in die immer länger werdende Liste an Misserfolgen ein, die nach Lenas Überraschungssieg im Jahr 2010 und der verpassten Titelverteidigung in Düsseldorf 2011 ihren Anfang nahm. Lediglich ein vierter Platz von Michael Schulte im Jahr 2018 zählt zu den positiven Ergebnissen der jüngeren deutschen ESC-Geschichte. Ansonsten erreichten deutsche Vertreter in den vergangenen zehn Jahren zweimal den letzten und dreimal den vorletzten Platz. Im vergangenen Jahr erhielt Jendrik* mit der Single „I Don‘t Feel Hate“, gerade einmal drei Punkte und landete deshalb nur nicht auf dem letzten Platz, weil Großbritannien keinen einzigen Punkt erzielen konnte.

ESC Vorentscheid 2022 live: Sechs Acts kämpfen um das Ticket nach Italien

Dass sich Deutschland von schlechten Platzierungen beim ESC jedoch nicht abhalten lässt, haben bereits die letzten Jahre bewiesen. Mund abputzen und weiter machen, scheint auch in 2022 wieder die Devise zu sein und so sucht die Bundesrepublik auch dieses Jahr wieder eine geeignete Vertretung in Turin. Dabei greift man auf ein bewährtes Modell zurück. Nachdem die deutschen Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren jeweils durch eine Jury aus Experten ernannt und nicht von den TV-Zuschauern gewählt werden konnten, findet in diesem Jahr wieder ein Vorentscheid statt.

„Germany 12 Points“: Deutscher Vorentscheid live - diese sechs Acts wollen zum ESC 2022

Ab 21 Uhr kämpfen am heutigen Freitag sechs Acts um ein Ticket nach Turin und die einmalige Chance, Deutschland beim ESC vertreten zu dürfen. Auch wenn die Vorauswahl der sechs Teilnehmer am Vorentscheid wieder durch eine Jury getroffen wurde, liegt die Entscheidung ab jetzt ganz in den Händen der Zuschauer. Bereits seit 28. Februar können alle ESC-Fans auf den Websites der neun ARD*-Popwellen für ihren Favoriten abstimmen. Um 20 Uhr wird die Abstimmung geschlossen.

Malik Harris*

Mael & Jonas

Felicia Lu

Eros Atomus

Emily Roberts

Nico Suave & Team Liebe

Am Freitagabend ab 21 Uhr dürfen dann noch einmal alle sechs Acts ihre Beiträge für die TV-Zuschauer zum Besten geben. Anschließend kann klassisch per Anruf oder SMS weiter abgestimmt werden. Wer danach die meisten Stimmen erhalten hat, fährt nach Turin. Moderiert wird die Show „Germany 12 Points“ von ESC-Urgestein Barbara Schöneberger*, unterstützt von ihren Gästen Thomas Hermanns, Bülent Ceylan, Jane Comerford und der österreichischen ESC-Siegerin Conchita Wurst.

Vorentscheid zum ESC live: Auftritt von Überraschungsgast mit Spannung erwartet

Für einen ganz besonderen Moment könnte auch der Auftritt eines kurz im Voraus angekündigten Überraschungsgasts sorgen. Die Sängerin Jamala, die 2016 den ESC* für die Ukraine gewinnen konnte, wird am Freitagabend in der TV-Show auftreten. Nur wenige Tage nachdem die 38-Jährige aufgrund der russischen Invasion aus ihrem Heimatland fliehen musste. (fd) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA