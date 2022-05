ESC 2022: Spanien holt dritten Platz mit Chanel - Unbekannte begeistert

Von: Judith Finsterbusch

Spanien ist dank Chanel und ihrem dritten Platz im ESC-Fieber wie seit Jahren nicht mehr. © David Revenga

Noch vor fünf Monaten war Chanel eine Unbekannte in Spanien. Nach dem dritten Platz beim ESC in Turin wird sie vom ganzen Land verehrt. Details zur Sängerin und den Reaktionen in Spanien stehen in diesem Artikel:

Turin - Chanel hat Spanien ins ESC-Fieber versetzt und mit einem sensationellen dritten Platz im Finale sämtliche kritischen Stimmen, die im Vorfeld gelästert hatten, zum Schweigen gebracht. Nach ihrer Rückkehr aus Turin wurde die 30-Jährige in Madrid gefeiert, als hätte sie den Eurovision Song Contest gewonnen. Dabei war Spaniens ESC-Kandidatin Chanel vor wenigen Monaten noch nahezu eine Unbekannte im Land, verrät costanachrichten.com.

Die gebürtige Kubanerin lieferte für Spanien beim ESC-Finale eine perfekte Bühnenshow ab, ihr schnelles, tanzbares Lied „SloMo“ bescherte der 30-Jährigen nicht nur viele Punkte von der Jury, sondern auch vom Publikum. Spanien hatte seit Jahren nicht mehr eine so gute Platzierung beim Eurovision Song Contest geschafft.