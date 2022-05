ESC 2022: Spanien hofft mit dieser Kandidatin auf den Sieg

Von: Judith Finsterbusch

Sängerin Chanel vertritt Spanien beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin. © Rathaus Benidorm

Spanien tritt mit einer Kandidatin beim ESC 2022 an, die mit ihrem Lied aneckt. Nach über 50 Jahren hofft das Land mit Chanel wieder auf einen Sieg. Details zu Spaniens ESC-Teilnahme stehen in diesem Artikel:

Turin - Seit über 50 Jahren hat Spanien den Eurovision Song Contest (ESC) nicht mehr gewonnen. Am 14. Mai 2022 tritt in Turin eine Kandidatin für das Land an, die in ihrer Heimat bereits für Wirbel gesorgt hat. Warum Sängerin Chanel sich Hoffnungen auf den Sieg macht und worum es in ihrem ESC-Lied geht, verrät costanachrichten.com.

Bereits beim Vorentscheid in Benidorm an der Costa Blanca, bei dem Chanel zu Spaniens ESC-Kandidatin 2022 gewählt wurde, kam es zum Eklat. Nicht nur das Lied sorgte für Kritik, auch die Wahl der 30-Jährigen selbst war umstritten. Doch jetzt macht sich Spanien mit seiner ungewöhnlichen Kandidatin und ihrem ungewöhnlichen Song Hoffnungen auf den Sieg - oder zumindest eine gute Platzierung.