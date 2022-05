ESC 2022: Wer singt wann? 15 Länder schon qualifiziert - Ab Freitag die Startreihenfolge als PDF-Download

Wann singt Deutschland, wann die Favoriten? Die Startreihenfolge zum ESC 2022 gibt es ab Freitag hier - und natürlich wie gewohnt die Punktekarte als PDF-Download zum Ausdrucken.

Turin - Wer folgt auf Måneskin beim Eurovision Song Contest? Die italienischen Rocker hatten den ESC 2021 mit dem Song „Zitti e buoni“ gewonnen, deswegen findet der Wettbewerb dieses Jahr in Turin statt. Am Samstag, 14. Mai werden ab 21 Uhr wieder Abermillionen Fans vor den Fernsehern mitfiebern. Natürlich auch in Deutschland: Die ARD überträgt das ESC-Spektakel live.

Der ESC 2022 (hier alle Kandidaten) wird nicht nur ein kunterbuntes Spaß-Spektakel: Der Schatten des Ukraine-Kriegs liegt auf dem Wettbewerb, das wurde schon beim ersten Halbfinale am Dienstag klar. Dort zogen der ukrainische Vertreter vom Kalush Orchestra mit dem Song „Stefania“ erwartungsgemäß ins Finale ein. Neun andere Länder taten es ihnen gleich.

Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges wird die Ukraine bei den Buchmachern als Favorit auf den ESC-Sieg 2022 gehandelt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns qualifiziert haben“, sagte Rapper Oleh Psjuk in der Pressekonferenz nach dem Halbfinale. „Wir wollen allen danken, die die Ukraine unterstützen.“

ESC 2022 im Schatten des Ukraine-Kriegs: Viel Solidarität erwartet

Der Ukraine-Krieg hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf den ESC 2022: Russlands Beitrag wurde schon im Vorfeld vom Wettbewerb ausgeschlossen. Auch Belarus ist nicht dabei. Der Eurovision Song Contest hat so bereits vor Beginn eine stärkere politische Note bekommen als sonst. Manche brachten in ihren Auftritten beim ersten ESC-Halbfinale schon Symbole im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg unter. Eine Gitarristin der isländischen Band Systur trug etwa die Farben der ukrainischen Fahne - Blau und Gelb - auf ihrem Handrücken. „Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Botschaft zu übermitteln, von Menschen, die leiden, wie denen in der Ukraine“, erklärte die Band nach dem Halbfinale.

Die 25 Final-Teilnehmer setzen sich wie folgt zusammen: Die fünf größten Beitragszahler für die Europäische Rundfunkunion EBU sind automatisch beim Eurovision Song Contest fürs Finale qualifiziert. Das sind Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Hinzu kommen je zehn Beiträge aus dem ersten und dem zweiten Halbfinale.

ESC 2022: Favoriten neben Ukraine noch Italien, Großbritannien und Schweden

Wer sind die ESC-Favoriten 2022? Laut einer Übersicht auf eurovisionworld.com lag die Ukraine bei den Buchmachern Stand Mittwoch ganz deutlich in Führung. Dahinter rangieren Italien, Großbritannien, Schweden und Spanien, die alle ebenfalls spannende Noten einbringen. Die Schwedin Cornelia Jakobs stach beim Vorausscheid „Melodifestivalen“ etwa die versammelte Konkurrenz mit ihrer Gänsehaut-Powerballade „Hold me closer“ aus.

ESC 2022: Malik Harris aus Deutschland mit überschaubaren Chancen

Und Deutschland? Minimalziel für Malik Harris und seinen Song „Rockstars“ dürfte sein, es besser zu machen als im Vorjahr Jendrik, der mit „I don‘t feel hate“ deinen desaströsen vorletzten Platz belegte. In den Wettquoten dümpelt Harris leider auch in der zweiten Hälfte herum. Siegchancen für Malik Harris beim ESC 2022? Mehr als überschaubar.

Malik Harris tritt beim ESC 2022 für Deutschland an.

Wann ist wer dran? Viele echte Fans wollen sich davon nicht beim ESC vor dem Fernseher überraschen lassen, sondern spicken vorher in die Startreihenfolge. Schließlich muss man ja die Getränkehol- und Toilettenpausen genau planen. Wann singen die ESC-Favoriten? Wann die persönlichen Lieblinge? Die Startreihenfolge verrät es - und wird traditionell am Freitag bekannt gegeben. Also am Tag vor dem zweiten ESC-Halbfinale und am Tag vor dem Eurovision Song Contest.

ESC 2022: Startreihenfolge zum Eurovision Song Contest hier als PDF-Download zum Ausdrucken

Viele machen sich auch einen Spaß daraus, jeden einzelnen ESC-Song ganz klassisch mit Stift und Papier zu bewerten und mit persönlichen Bemerkungen zu versehen. Geht natürlich nur, wenn man dazu die Startreihenfolge fürs Eurovision-Song-Contest-Finale zum Ausdrucken vorliegen hat. Deswegen bietet tz.de bereits seit vielen Jahren eine übersichtliche Punktekarte zum PDF-Download an (Übrigens: So funktioniert die ESC-Punktevergabe).

Die Startreihenfolge zum ESC 2022 finden Sie ab Freitag Vormittag bei tz.de.

Sie können es sich natürlich auch einfach machen und die Startreihenfolge unten am Smartphone, Tablet oder Laptop offen lassen - wir empfehlen für den höheren ESC-Spaßfaktor aber dann doch den PDF-Download zum Ausdrucken.

ESC 2022: Die bereits qualifizierten Teilnehmer/Beiträge - ab Freitag auch als Startreihenfolge

Die komplette Startreihenfolge zum Eurovision Song Contest finden Sie ab Freitag Vormittag genau an dieser Stelle - als Tabelle und als PDF zum Download. Bis dahin fungiert die Liste aller Beiträge, die bereits fix qualifiziert sind, als Platzhalter.

Startplatz Land Act Song Noch offen Armenien Rosa Linn Snap Noch offen Deutschland Malik Harris Rockstars Noch offen Frankreich Alvan & Ahez Fulenn Noch offen Griechenland Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together Noch offen Großbritannien Sam Ryder Space Man Noch offen Island Systur Með hækkandi sól Noch offen Italien Mahmood & Blanco Brividi Noch offen Litauen Monika Liu Sentimentai Noch offen Moldau Zdob și Zdub & Fraţii Advahov Trenuleţul Noch offen Niederlande S10 De Diepte Noch offen Norwegen Subwoolfer Give That Wolf A Banana Noch offen Portugal Maro Saudade, saudade Noch offen Schweiz Marius Bear Boys Do Cry Noch offen Spanien Chanel SloMo Noch offen Ukraine Kalush Orchestra Stefania

tz.de wünscht viel Spaß beim ESC 2022 - und wird natürlich traditionell wieder einen Live-Ticker sowie ein reichhaltiges Angebot an Geschichten rund um den größten Musikwettbewerb der Welt anbieten. Alle Artikel im Überblick auf unserer Themenseite zum Eurovision Song Contest. (lin) Verwendete Quellen: dpa, AFP, eurovision.de., eurovisionworld.com.