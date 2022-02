Erste Details zu ESC-Teilnehmerin durchgesickert: Vertritt sie Deutschland? Lidl machte ihre Musik bekannt

Von: Judith Braun

Emily Roberts soll eine der Acts sein, die beim ESC-Vorentscheid teilnehmen. © Instagram/emilyrobertsmusic

Der ESC 2022 steht kurz vor der Tür und die Fans sind schon gespannt, welche Acts möglicherweise für Deutschland antreten werden. Nun sind erste Details durchgesickert.

Turin - Nur noch wenige Monate, dann ist es endlich wieder so weit: Der 66. Eurovision Songcontest 2022 findet in diesem Jahr im Mai im Gastgeberland Italien statt, nachdem die italienische Rockband Måneskin* im vergangenen Jahr als Gewinner hervorgegangen waren. Wer für Deutschland antreten wird, entscheidet sich beim Vorentscheid am Freitag, 4. März. Welche Künstler daran teilnehmen werden und die Chance haben, Deutschland beim ESC zu vertreten, ist bislang noch ein großes Geheimnis. Mehr dazu wird am 10. Februar von der ARD* bekannt gegeben. Dann stellen sich alle Kandidatinnen und Kandidaten im Internet vor. Bereits jetzt sind allerdings erste Informationen zu einer möglichen Teilnehmerin durchgesickert.

ESC 2022: Erste Details zu Teilnehmerin durchgesickert - Lidl machte ihre Musik bekannt

Denn wie das zur Funke Mediengruppe gehörende Portal Moin.de berichtete, soll Sängerin Emily Roberts eine Teilnehmerin des deutschen ESC-Vorentscheids „Germany 12 points“ sein. Die 28-jährige Singer-Songwriterin stammt ursprünglich aus Hamburg und konnte mit ihrer Musik schon mehrere Erfolge erzielen. Im Jahr 2020 lieferte sie beispielsweise die Titelmusik für die „Dschungelcamp“-Staffel und in einem Lidl-Werbeclip zu Weihnachten konnte man ihr Lied „Santaclara“ hören. Ihr künstlerisches Talent kommt dabei nicht von ungefähr, denn ihre Mutter ist Fotografin und ihr Vater Musiker. Von ihm soll sie nach eigenen Angaben auch die Affinität zur Musik haben.

ESC 2022: Emily Roberts soll wohl eine der Acts sein, die beim Vorentscheid antreten

Bislang ist Emilys Teilnahme noch nicht offiziell bestätigt worden. Doch spätestens am Donnerstag (10.2.) wird klar sein, ob sie dabei sein wird und welche Künstler sonst noch beim Vorentscheid antreten werden. Insgesamt sollen sich über 900 Acts beworben haben. Wobei es sich dabei nicht nur um Solo-Künstler, sondern auch um Bands oder Duos handelt. Beim Live-Event in Berlin am 4. März mit Moderatorin Barbara Schöneberger hat das ARD-Publikum dann die Möglichkeit mitzuentscheiden, wer am diesjährigen ESC für Deutschland antreten soll. Online kann bereits ab 28. Februar abgestimmt werden. (jbr)