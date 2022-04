ESC: Das Finale des Eurovision Song Contest 2022 im TV und Livestream (Mediathek)

Von: Alina Schröder

Beide Halbfinals des ESC sowie die Finalshow aus Turin können live im TV und im Livestream verfolgt werden (Mediathek). © dpa Britta Pedersen

Musik-Fans fiebern dem ESC in Italien am 14. MAi 2022 entgegen. Beide Halbfinals sowie die Final-Show können live im TV und im Livestream verfolgt werden (Mediathek).

Turin – Am 14. Mai 2022 blickt die Musikwelt nach Italien: Das große Finale des 66. Eurovision Song Contest (ESC) wird in Turin ausgetragen. Für Deutschland startet Malik Harris (hier alle Infos über den Sänger). Insgesamt 40 Nationen entsenden ihre Musikerinnen und Musiker in die italienische Metropole, um sie bei dem größten und populärsten Musikwettbewerb der Welt zu vertreten. Diese müssen sich allerdings für die finale ESC-Show zunächst im Halbfinale qualifizieren.

ESC live im TV und Stream: So sehen Sie die beiden Halbfinals 2022

Die Halbfinals finden jeweils am 10. sowie am 12. Mai statt. In denen müssen die ESC-Teilnehmer (Alle Kandidaten des Eurovision Song Contest in Turin am 14. Mai) die Jury von ihrem Auftritt überzeugen, um letztendlich im Finale auf der Bühne stehen zu können. Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und das Gastgeberland Italien gehören jedoch zu den sogenannten „Big Five“. Das bedeutet, dass diese fünf Länder bereits vorab für die Teilnahme an der Endrunde qualifiziert sind. Für Deutschland wird 2022 der junge Musiker Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“ an den Start gehen.

Bezeichnung: Eurovision Song Contest (ESC) Originaltitel: Grand Prix Eurovision de la Chanson Erstausstrahlung: 24. Mai 1956 Veranstalter: Europäische Rundfunkunion (EBU) Austragungsort 2022: Turin (Italien)

Doch nicht nur das Finale des Eurovision Song Contests 2022 am 14. Mai kann im Fernsehen und im Live-Stream verfolgt werden: ESC-Fans können bereits bei beiden Halbfinals live mitfiebern und sich schon mal auf die finale Show einstimmen. Diese werden für das deutsche Publikum wie folgt ausgestrahlt:

10. Mai: Erstes Halbfinale - 21 Uhr live (eurovision.de, ONE, ARD Mediathek)

Erstes Halbfinale - 21 Uhr live (eurovision.de, ONE, ARD Mediathek) 12. Mai: Zweites Halbfinale - 21 Uhr live (eurovision.de, ONE, ARD Mediathek)

ESC-Finale 2022 in Turin: Hier wird die finale Show live übertragen

Am 14. Mai wird schließlich das Finale des diesjährigen ESC aus Turin live übertragen. Um das musikbegeisterte Publikum auf das große Finale des diesjährigen ESC in Turin einzustimmen, wird Moderatorin Barbara Schöneberger vorab in einem „Countdown“ viele Gäste empfangen. Wie der NDR bekannt gab, zählen dazu unter anderem Comedian und Moderator Thomas Hermanns sowie Musiker Max Giesinger und der irische Sänger Johnny Logan. Ihm gelang es als einzigem in der Geschichte des Eurovision Song Contest, den Wettbewerb zweimal zu gewinnen: im Jahr 1980 und 1987.

Wie bereits in den Vorjahren wird der Eurovision Song Contest anschließend um 21 Uhr offiziell starten. Verfolgt werden kann das komplette Event am 14. Mai vom deutschen Publikum wie folgt:

„Countdown für Turin” - 20.15 Uhr live (ARD, ONE, ARD Mediathek)

ESC-Finale 2022 - 21 Uhr live (ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle)

ESC 2022 live: So läuft das Finale des Eurovision Song Contest ab

Nachdem alle rund 25 teilnehmenden Länder in der Final-Show einmal aufgetreten sind, wird die Jury ihre Punkte vergeben. Das internationale Publikum kann währenddessen per Online- und Televoting abstimmen. Bereits im Vorfeld werden einige ESC-Acts 2022 als Favoritinnen und Favoriten gehandelt.

Das Finale des ESC kann auch 2022 wieder live im TV und im Stream verfolgt werden. © Soeren Stache/dpa

Sobald die Ergebnisse vorliegen, beginnt die spannende Phase: Die gesammelten Punkte werden am Ende der Sendung live auf der Bühne bekannt gegeben. Die Punkte des Publikums werden jeweils in Live-Schalten zu den verschiedenen Ländern, die Mitglied in der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sind, veröffentlicht.

Die Musikerinnen und Musiker, die am Ende die meisten Punkte erzielen konnten, gehen als Sieger aus dem Wettbewerb und dürfen schlussendlich nochmal ihren Song auf der Bühne spielen. In der Regel dauert das Finale zwischen 120 und 240 Minuten und wird ohne jegliche Werbeunterbrechung übertragen. (as)