ESC-Liveticker zweites Halbfinale: IPPEN.MEDIA ist vor Ort in Turin und berichtet live

Von: Jonas Erbas

„Morgen werden die ESC-Fans wieder auf ihre Kosten kommen“, verspricht IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek, der live aus Turin berichtet © Mario Hanousek

Das zweite „Eurovision Song Contest“-Halbfinale steigt am Donnerstagabend (12.) – 18 Nationen kämpfen um zehn Finaltickets. IPPEN.MEDIA ist in Turin live vor Ort.

11.05., 19:34 Uhr: Unser ESC-Reporter in Turin berichtet, dass im PalaOlimpico nicht alles so läuft, wie man es sich dort vorgestellt hat: Die erste Probe hat fast zwei Stunden länger als geplant gedauert, weil es vermehrt und auch nach den erneuten Auftritten weitere technische Probleme gab. Außerdem proben Il Volo, die italienischen Opern-Popsänger, die mit „Grande amore“ ihren ESC-Song von 2015 in einer neuen Version singen sollten, nur zu zweit. Ein Mitglied, Gianluca Ginoble, wurde laut italienischen Medien positiv auf Corona getestet. Wie es mit dem Auftritt morgen weitergeht, ist unklar. Angeblich wird nach einer Lösung gesucht, den dritten Sänger digital zuzuschalten.

11.05., 18:15 Uhr: Hinter den Kulissen bei den „Eurovision Song Contest“-Proben: So viele Menschen braucht es, um die Bühne, eine Art Wohnzimmer und Musikstudio, für Deutschlands Malik Harris herzurichten. Zwischen den Songs haben die Bühnenarbeiter nur knapp 45 Sekunden alles ab- und das Setting für den folgenden Auftritt aufzubauen – eine enorme Leistung!

Um Malik Harris‘ Bühnenshow auf- und abzubauen, müssen beim „Eurovision Song Contest“ zahlreiche Helfer ran © Mario Hanousek

11.05., 17:15 Uhr: IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek ist auch heute im PalaOlimpico und berichtet von dem dort stattfindenden Probendurchlauf. Er verspricht: Morgen werden die ESC-Fans wieder auf ihre Kosten kommen, es wird feurig und die Liste mit lustigen und skurrilen Auftritten und Gimmicks wird erweitert! Wir hätten da große Luftballons, eine Künstlerin, die auf einem Klavier singt, eine überdimensionale Muschel, Bullenreiten und Treppen, ja, ganz viele Treppen.

Rumänien, Polen, Montenegro, Belgien und Tschechien durften gleich zweimal proben. Es gab wohl anhaltende Probleme mit den Monitoring-In-Ears der Künstler, sodass diese ein dauerhaftes Rauschen auf den Ohren hatten. Deshalb gab‘s die zweite Chance! Schweden hat kein zweites Mal neu geprobt, warum ist unklar – womöglich freiwillig, um die Stimme zu schonen?

„Morgen werden die ESC-Fans wieder auf ihre Kosten kommen“, verspricht IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek, der live aus Turin berichtet © Mario Hanousek

Startliste für zweites ESC-Halbfinale steht: 18 Teilnehmer kämpfen um zehn Finaltickets

Das zweite „Eurovision Song Contest“-Halbfinale findet am Donnerstag (12. Mai 2022) um 21:00 Uhr statt. Von 18 Teilnehmern dürfen am Ende zehn am Finale am Samstag (das große Finale des „Eurovision Song Contest“ 2022 im TV und Live-Stream) teilnehmen. Alle 18 Nationen sind stimmberechtigt, zudem auch Deutschland, Spanien und das Vereinigte Königreich (bereits gesetzt). Abgestimmt wird durch eine Jury sowie einen Publikumsentscheid. Die Ergebnisse beider Urteile werden gleich gewichtet.

Startnummer / Nation Interpret Songtitel 1. Finnland The Rasmus Jezebel 2. Israel Michael Ben David I.M 3. Serbien Konstrakta In corpore sano 4. Aserbaidschan Nadir Rustamli Fade to Black 5. Georgien Circus Mircus Lock Me In 6. Malta Emma Muscat I Am What I Am 7. San Marino Achille Lauro Stripper 8. Australien Sheldon Riley Not the Same 9. Zypern Andromache Ela 10. Irland Brooke That’s Rich 11. Nordmazedonien Andrea Circles 12. Estland Stefan Hope 13. Rumänien WRS Llámame 14. Polen Ochman River 15. Montenegro Vladana Breathe 16. Belgien Jérémie Makiese Miss You 17. Schweden Cornelia Jakobs Hold Me Closer 18. Tschechien We Are Domi Lights Off

Zweites ESC-Halbfinale steht an: Deutsche Fans dürften Opening-Act kennen

Nachdem beim ersten „Eurovision Song Contest“-Halbfinale (hier der Liveticker zum ersten ESC-Halbfinale im Rückblick) bereits am Dienstagabend zehn Finalisten, darunter Titelmitfavorit Ukraine, gekürt wurden, steht am Donnerstag die nächste Runde an. Besonders der finnische Eröffnungsact dürfte deutschen ESC-Zuschauern nicht ganz unbekannt sein: Die Rockband The Rasmus konnte 2003 mit „In the Shadows“ einen internationalen Top-Hit landen. Hierzulande platzieren sich die Single und das zugehörige Album „Dead Letters“ beide an der Spitze der jeweiligen Charts.

Für Finnland treten im zweiten ESC-Halbfinale alte Bekannte an: The Rasmus landeten mit „In the Shadows“ 2003 einen Nummer-eins-Hit in Deutschland © Luca Bruno/dpa/AP

Zweites ESC-Halbfinale in TV und Livestream: ARD-Ableger ONE überträgt Vorentscheid aus Turin

Wie das erste ESC-Halbfinale, wird auch die zweite Vorentscheidungssendung am Donnerstagabend vom ARD-Digitalsender ONE ab 21 Uhr übertragen. Anschließend ist das Event in der Mediathek abrufbar. Bei eurovision.de lässt sich die Show im Livestream mitverfolgen.