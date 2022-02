ESC-Teilnehmer für Deutschland: Wer holt „12 points for Germany“? Vorentscheidung schon morgen

Von: Leyla Yildiz

Wer folgt beim ESC für Deutschland auf den Sänger Jendrik? Die Entscheidung soll am 4. März fallen. © Peter Dejong/dpa

Für den ESC 2022 wird noch ein deutscher Teilnehmer gesucht. Ihn oder sie sollen die Zuschauer bestimmen. Eine Jury bestimmte bereits die Kandidaten für den Vorentscheid.

München - Es ist wohl einer der wichtigsten und größten Musikwettbewerbe der Welt. Der Eurovision Song Contest, kurz ESC, begeistert bereits seit 1956 viele Menschen rund um den Erdball. In diesem Jahr findet der Wettkampf zum 66. Mal statt - und zwar am 14. Mai in Turin. 2021 hatte die italienische Band Måneskin mit ihrem Lied „Zitti e buoni“* gewonnen, weshalb die Competition heuer in Italien ihren Austragungsort haben wird.

Teilnehmer für deutschen ESC-Vorentscheid: Bekanntgabe auf Pressekonferenz

Wer für Deutschland ins Rennen geht, steht nach wie vor noch nicht fest. Doch es gibt Vermutungen. Eine endgültige Entscheidung steht erst am 4. März, wenn das Publikum in einer Endrunde den Vertreter für Deutschland bestimmt. Bereits am Donnerstag, 10. Februar, stellen die Verantwortlichen der ARD im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz die Kandidaten für das „deutsche Finale“ vor. Zuvor hatte eine Fachjury insgesamt 944 Bewerbungen gesichtet und verschiedene Einzelkünstler, Duos und Bands ausgesucht.

Bei der Pressekonferenz werden sowohl die Künstler als auch der ARD Unterhaltungs- und NDR Programmdirektor Frank Beckmann, der Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR, Andreas Gerling sowie Alexandra Wolfslast, Head of Delegation für den deutschen Beitrag beim ESC anwesend sein. Beginn ist um 11 Uhr - es gibt einen Livestream auf eurovision.de, sie erfahren jedoch alle News hier bei uns im Liveticker. (ly)