ESC-Gewinner Lordi sagen ab: Das sind die Gäste im Rock-Fernsehgarten

Von: Jonas Erbas

Im „ZDF-Fernsehgarten“ steht die „Rock im Garten“-Ausgabe an! Auf einen namhaften Gast muss Andrea Kiewel allerdings leider verzichten.

Mainz – So langsam neigt sich die aktuelle „ZDF-Fernsehgarten“-Saison dem Ende (läuft bis zum 24. September), doch bevor sich Andrea Kiewel (58) in die Herbst- beziehungsweise Winterpause verabschiedet, wird es am Lerchenberg nochmal laut: Für die „Rock im Garten“-Ausgabe am 3. September hat das ZDF eine hochkarätige Gästeliste zusammengestellt.

Absage für Andrea Kiewel: Kein Lordi im „ZDF-Fernsehgarten“

Für 2023 stehen nur noch vier Folgen des „ZDF-Fernsehgarten“ an: „Rock im Garten“ (3. September), „Tiergarten“ (10. September), „Großes Kino“ (17. September) und „Oktoberfest“ (24. September). In der kommenden Ausgabe stehen dementsprechend fetzige Gitarrenklänge und handgemachter Rock ‘n‘ Roll auf der Tagesordnung.

Doch der Rock-Fernsehgarten muss ohne einen prominenten Gast auskommen: Lordi, die finnischen „Eurovision Song Contest“-Gewinner von 2006, werden wohl nicht am Lerchenberg auftreten – und das, obwohl man beim ZDF wohl bis zuletzt auf einen Auftritt der als Zombies und Monster kostümierten Band gehofft hatte. „Wir sind an Lordi dran“, hatte Andrea Kiewel in der Vorwoche noch verkündigt. Daraus wurde offenbar nichts.

Andrea Kiewels Sohn ist auch Moderator Maximilian Kiewel (* 1989), der aus Andrea Kiewels erster Ehe stammt, wandelt auf den Spuren seiner berühmten Mutter – zumindest teilweise: Nach dem Abitur studierte er Medien-und-Kommunikationswirtschaft, absolvierte im Anschluss ab 2010 ein Volontariat beim Axel-Springer-Verlag, wo er als Militär-Experte für die Bild-Zeitung tätig war. 2021 war er beim hauseigenen Sender Bild TV als Moderator für das True-Crime-Format „Achtung, Fahndung!“ tätig. Inzwischen arbeitet er für die Lufthansa als Referent für Sicherheits-und-Verteidigungspolitik.

„Rock im Garten“ wird seinem Namen gerecht: Viele Stars im „ZDF-Fernsehgarten“

Dafür stehen bei „Rock im Garten“ allerdings genug andere namhafte Gäste auf dem Programm. Insgesamt neun Musik-Acts sind für den kommenden „ZDF-Fernsehgarten“ angekündigt: Panos Kalifis, Cyan Kicks, Mando Diao, Crowne, Smash into Pieces, Ronnie Romero, Amberian Dawn, Angus McSix und H.E.A.T.

Außerdem werde am Lerchenberg Star-Comedian Mario Barth (50) zeigen, „was er in der Küche drauf hat“, verspricht das ZDF. Weitere Programmpunkte beinhalten den Strongman Matthias Göth, der einen Truck ziehen wird, sowie Esther Ollick (43), die vor Ort Möbel für Musikfans gestaltet. Ob es auch diesmal zu eher unerfreulichen Überraschungen kommt, bleibt abzuwarten: Zuletzt hatte man Steven Gätjen (50) als Co-Moderator im „ZDF-Fernsehgarten“ angekündigt – und sein Fehlen dann totgeschwiegen … Verwendete Quellen: facebook.com/Fernsehgarten, zdf.de