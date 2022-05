ESC-Liveticker Halbfinale: Erste Probe zeigt spektakuläre Bühne mit „Greenroom“

Von: Matthias Kernstock

So spektakulär sieht die Bühne beim ESC 2022 in Turin aus. Vor der Bühne ist der Greenroom, wo die Künstler Platz nehmen werden. © Mario Hanousek

ESC-Liveticker: Das erste Halbfinale des „Eurovision Song Contest“ steigt am 10. Mai 2022. IPPEN.MEDIA ist live vor Ort und berichtet aus Turin. Hier gibt es die aktuellsten Infos im Liveticker.

Turin - Das erste Halbfinale des ESC startet am Dienstag, dem 10. Mai 2022. Für IPPEN.MEDIA berichtet Reporter Mario Hanousek live aus Turin. Alle neuen Infos gibt es im Liveticker.

Erste Durchlaufprobe beim ESC 2022: Patzer und verpasste Einsätze – Musikalische Vertreter der Ukraine lassen Bühne in Gelb-Blau erstrahlen

09.05., 20:47 Uhr: Die erste Durchlaufprobe vom ersten Semi-Finale ist geschafft. Hier werden heute Abend – zum ersten Jury-Semifinale, das zu 50 % entscheidet, wer ins Finale einzieht – Zuschauer Platz nehmen. Die Halle fasst 12.350 Plätze, wobei viele Plätze durch den Greenroom in der Mitte der Halle verloren gehen. Karten kosten je nach Show zwischen 20 und 350 Euro.

Die Sänger Laura Pausini und Mika bilden mit Radiomoderator Alessandro Cattelan das Moderstionstrio des diesjährigen Songcontests. Mit diversen Texthängern und verpassten Einsätzen hatte bei der heutigen Probe das Gastgeber-Trio die größten Probleme. Aber: Bis morgen zur ersten TV-Liveshow ist noch Zeit zum Üben, mal schauen, ob es sich bessern wird!

Besonders im Gedächtnis geblieben ist auch der Auftritt der Ukraine. Die Bühne erstrahlte währenddessen in den Landesfarben Gelb und Blau.

Die Vertreter der Ukraine stehen auf der Bühne beim ESC 2022. © Mario Hanousek

ESC 2022: Die Jury für Deutschland steht fest

09.05., 16:44 Uhr: Nun steht auch die ESC-Jury für Deutschland offiziell fest! Schlagersängerin Michelle und Sänger Max Giesinger werden zusammen mit den Musikerinnen Felicia Lu und Tokunbo, sowie dem Musikredakteur Christian Brost, die deutschen Punkte beim „Eurovision Song Contest“ vergeben. Das gab der NDR bekannt. Die Jurys sind zur Hälfte für die Punktevergabe verantwortlich, die andere Hälfte kommt per Televoting vom Publikum.

Das deutsche Juryergebnis wird am Samstag in der Liveshow von Moderatorin Barbara Schöneberger verkündet. Michelle war vor gut 20 Jahren selbst Künstlerin beim ESC. Im Jahr 2001 wurde sie mit dem Lied „Wer Liebe lebt“ Achte. „Mich verbindet der ESC mit einem der aufregendsten Auftritte, die ich jemals hatte“, erklärte sie gegenüber dem NDR – sie habe damals viel gelernt.

„Noch ist es ruhig“: Vor der ersten Durchlaufprobe tummeln sich Mitarbeiter und Journalisten vor der Halle in Turin – Malik Hanousek ist für IPPEN.MEDIA vor Ort

09.05., 14:18 Uhr: IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek (Twitterprofil) ist gerade vor der Halle, in dem die beiden Halbfinals und das ESC-Finale stattfinden werden. „Hier findet morgen das erste Halbfinale statt, noch ist es ruhig und es tummeln sich hauptsächlich Journalisten und Mitarbeiter rund um Pala Alpitour, der diesjährigen Song Contest-Halle.“

Hier findet morgen das erste Halbfinale statt, noch ist es ruhig und es tummeln sich hauptsächlich Journalisten und Mitarbeiter rund um Pala Alpitour, der diesjährigen Song Contest-Halle © Mario Hanousek

09.05., 14.00 Uhr: Die Spannung steigt. In wenigen Stunden bebt die Bühne des ESC (hier alle Kandidaten 2022) in Turin. Der größte Musikwettbewerb der Welt wird auf der ganzen Welt im TV und online ausgestrahlt oder gestreamt (Das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 im TV und Live-Stream). Für Deutschland geht Sänger Malik Harris beim ESC 2022 an den Start.

Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen nicht als einen der Topfavoriten auf den Gewinn. Das große Finale ist dann erst am Samstag. den 14. Mai 2022 zu sehen. Das zweite Halbfinale gibt es am Donnerstag, den 12. Mai 2022. IPPEN.MEDIA berichtet von den beiden Halbfinals und dem großen Finale im ESC-Liveticker.

ESC-Wahnsinn: Der Wiener Reporter Mario Hanousek berichtet für IPPEN.MEDIA live eine Woche aus Turin. © Mario Hanousek

Aus Turin berichtet zudem Reporter Mario Hanousek. Er ist seit Montag in Turin und verfolgt den ESC vor Ort.