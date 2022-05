ESC-Liveticker Halbfinale: IPPEN.MEDIA ist vor Ort in Turin und berichtet live

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Für IPPEN.MEDIA berichtet Reporter Mario Hanousek eine Woche live vom ESC 2022 aus Turin. © Mario Hanousek

ESC-Liveticker: Das erste Halbfinale des „Eurovision Song Contest“ steigt am 10. Mai 2022. IPPEN.MEDIA ist live vor Ort und berichtet aus Turin. Hier gibt es die aktuellsten Infos im Liveticker.

Turin - Das erste Halbfinale des ESC startet am Dienstag, dem 10. Mai 2022. Für IPPEN.MEDIA berichtet Reporter Mario Hanousek live aus Turin. Alle neuen Infos gibt es im Liveticker.

>>> REFRESH TICKER <<<

09.05., 14:18 Uhr: IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek (Twitterprofil) ist gerade vor der Halle, in dem die beiden Halbfinals und das ESC-Finale stattfinden werden. „Hier findet morgen das erste Halbfinale statt, noch ist es ruhig und es tummeln sich hauptsächlich Journalisten und Mitarbeiter rund um Pala Alpitour, der diesjährigen Song Contest-Halle.“

Hier findet morgen das erste Halbfinale statt, noch ist es ruhig und es tummeln sich hauptsächlich Journalisten und Mitarbeiter rund um Pala Alpitour, der diesjährigen Song Contest-Halle © Mario Hanousek

09.05., 14.00 Uhr: Die Spannung steigt. In wenigen Stunden bebt die Bühne des ESC (hier alle Kandidaten 2022) in Turin. Der größte Musikwettbewerb der Welt wird auf der ganzen Welt im TV und online ausgestrahlt oder gestreamt (Das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 im TV und Live-Stream). Für Deutschland geht Sänger Malik Harris beim ESC 2022 an den Start.

Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen nicht als einen der Topfavoriten auf den Gewinn. Das große Finale ist dann erst am Samstag. den 14. Mai 2022 zu sehen. Das zweite Halbfinale gibt es am Donnerstag, den 12. Mai 2022. IPPEN.MEDIA berichtet von den beiden Halbfinals und dem großen Finale im ESC-Liveticker.

ESC-Wahnsinn: Der Wiener Reporter Mario Hanousek berichtet für IPPEN.MEDIA live eine Woche aus Turin. © Mario Hanousek

Aus Turin berichtet zudem Reporter Mario Hanousek. Er ist seit Montag in Turin und verfolgt den ESC vor Ort.