Peter Urban wünscht sich „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel als ESC-Nachfolgerin

Von: Elena Rothammer

Teilen

25 Jahre lang führte Peter Urban durch den ESC. In diesem Jahr nahm er sich dieser Aufgabe zum letzten Mal an. Als Nachfolgerin könnte sich der Moderator durchaus „Fernsehgarten“-Ikone Andrea Kiewel vorstellen.

Hamburg – Der reguläre „ZDF-Fernsehgarten“ fand am vergangenen Sonntag zum letzten Mal statt. In dieser Woche (1. Oktober) meldete sich Andrea Kiewel (58) dafür erstmals mit dem „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ aus Hamburg. Unter anderem empfing sie in der Hansestadt ESC-Legende Peter Urban (75). Nach 25 Jahren verabschiedete er sich in diesem Jahr als Sprecher des „Eurovision Song Contests“. Er hat sogar schon eine Idee, wer in seine Fußstapfen treten könnte.

ESC-Legende Peter Urban schlägt Andrea Kiewel als Nachfolgerin vor

Nachdem sich Andrea Kiewel live im ZDF-Fernsehgarten verplappert und Details zur neuen „Promibacken“-Staffel verraten hat, nahm sie Peter Urban in Empfang. Seine Kommentatoren-Stelle beim ESC ist derzeit vakant, nachdem er in diesem Jahr seinen Rücktritt verkündet hat. Der Moderator mit seiner einprägsamen Stimme hinterlässt große Fußstapfen. Offenbar glaubt Peter Urban jedoch, Kiwi könnte dieser ausfüllen.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Im „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ sprach Andrea Kiewel ihn auf seine Nachfolge an. Daraufhin zeigte sich der 75-Jährige zunächst selbst planlos: „Ich weiß das nicht, das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu bestimmen. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden: Ich fände ja eine Frau gut. Wie wäre es denn vielleicht, Andrea?“ Die Blondine winkte jedoch direkt ab. „Ich bin ja ZDF und das ist ja ARD“, merkte sie an. Urban ist sich jedoch sicher: „Das kriegen wir schon hin!“

Andrea Kiewel als ESC-Kommentatorin? Fernsehgarten-Zuschauer diskutieren

Im Netz herrscht nach diesem Vorschlag wenig Begeisterung. „Wird schwer den Peter Urban zu beerben zum ESC. Vielleicht Thomas Herrmanns?“, schlug ein Zuschauer auf X, ehemals Twitter, vor. Ein anderer User hingegen macht seinen Standpunkt deutlich und schrieb: „Bitte NIE Kiwi oder Schöneberger als Nachfolgerin von Urban, um ESC zu moderieren.“

Peter Urban wurde beim ZDF-Fernsehgarten auf seine Nachfolge als ESC-Kommentator angesprochen. Er hatte auch direkt einen Vorschlag parat: Andrea Kiewel! © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten on Tour“ & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten on Tour“

Demnächst nimmt sich die Fernsehgarten-Moderatorin allerdings einer anderen Aufgabe an: Sie bekommt ihre eigene Show „Kiwis große Partynacht“ und darf dort unter anderem VerweSchlagerlegende und US-Ikone begrüßen. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten on tour“ am 1. Oktober 2023; twitter.com