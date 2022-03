ESC-Vorentscheid: „Falsche“ Nicole als Überraschungsgast bei „Ein bisschen Frieden“ verwirrt Fans

Oksana Lyniv über den Krieg gegen die Ukraine: „Keiner zerstört unseren Traum“

Nur wenige Stunden, nachdem sie Antonín Dvořáks Requiem dirigierte, das mit der Friedensbitte „Dona nobis pacem“ endet, griffen Putins Armeen ihre ukrainische Heimat Ukraine an. Seitdem lebt Oksana Lyniv in einem permanenten, nahezu schlaflosen Alarmzustand. Die 44-Jährige hält Kontakt zu ihren Verwandten, postet in den Sozialen Netzwerken Videos und Bilder und steht dennoch weiterhin am Pult – wie an diesem Wochenende in Bologna, wo sie Chefdirigentin am Teatro Communale ist.