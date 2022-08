Estefania Wollny verrät Starttermin der neuen „Die Wollnys“-Staffel bei RTL2

v.l.n.r. Loredana, Peter, Flo, Anastasia, Celina-Sophie, Sylvana, Lavinia, Harald, Silvia, Tim, Cathaleya, Sarah-Jane, Estefania, Sarafina © PER FLORIAN APPELGREN/RTL2

Bald können TV-Zuschauer wieder dabei sein, wenn Estefania Wollny und ihre Familie in „Die Wollnys“ auf RTL2 ihren Alltag bewältigen.

Ratheim – Sie sind eine der bekanntesten Familien Deutschlands. Silvia Wollny (57) und ihre elf Kinder wurden durch ihre Reality-Show „Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 landesweit berühmt. Die schroffe aber liebenswerte Art der Matriarchin, die sich auch bei ihren Kindern teilweise durchsetzt, verlieh der Sendung einen Charme, der sich bisher über sage und schreibe 15 Staffeln hielt. Jetzt wird bald die 16. Staffel des TV-Formats über die Bildschirme flimmern.

In einer aktuellen Instagram-Story verriet Estefania Wollny (20), wann genau Fans der Großfamilie mit neuen Folgen von „Die Wollnys“ rechnen können. In dem sozialen Netzwerk hatte sich die hübsche Blondine den Fragen ihrer Follower gestellt, wobei insbesondere das Interesse an ihren Haarprodukten groß war. Doch ein Fan wollte wissen: „Wann kommen neue Folgen?“ Estefanias Antwort fiel knapp aus: „Ab dem 10.08.“ Auch online findet sich das Datum als Starttermin für Staffel 16.

In den neuen Folgen von „Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie“ geht es ans Eingemachte

Die neuen Folgen von „Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie“ haben es dabei ganz schön in sich. Ab dem 10. August wird nämlich im TV zu sehen sein, wie Silvia Wollny, ihr Partner Harald Elsenbast (62) und einige der Wollny-Kids ihre Auswanderung in die Türkei planen. Auch einige von Silvias Enkelkindern sind mit von der Partie — der Neustart in dem Land am Bosporus wird also alles andere als leicht.

Doch die Wollnys wollen das schaffen und ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam in die Türkei verlegen. Nicht allen Wollny-Kids passt das jedoch: Dass Familienoberhaupt Silvia Teile ihres Nachwuchses zurücklässt passt denen so gar nicht. Sie verlassen sich auf die Unterstützung der heutigen Großmutter — die will jedoch ihr eigenes Leben leben. Ob die Streits zwischen den Wollnys beigelegt werden können, wird ab dem 10. August bei RTL2 zu sehen sein.