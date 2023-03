Estefania Wollny knutscht mit Freund Ali, Mutter Silvia bricht TV-Dreh ab

Soviel Intimität geht Mutter Silvia Wollny entschieden zu weit © RTL2

Estefania Wollny hat gerade ihr erstes Studio-Album „21“ veröffentlicht. Beim Video-Dreh zu einem der Songs kam es zu einem Kuss-Eklat zwischen ihr und Mutter Silvia.

Für Wollny-Tochter Estefania (21) läuft es privat gerade super, denn sie und ihr Freund Ali sind nach wie vor glücklich. Weil der junge Mann fester Bestandteil in Estefanias Leben ist, wird er nun auch häufiger in „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zu sehen sein. Aber auch beruflich möchte Estefania nun durchstarten, hat vor Kurzen ihr Schlageralbum „21“ veröffentlicht. Es folgt ein Video-Dreh in der Türkei für die Single „Sommerliebe“.

So war es in einer aktuellen Folge des Reality-Formats zu sehen. Im Video stellen Estefania und Ali passend zum Thema des Songs ein verliebtes Paar dar, das sich auf einem Boot innig küsst. Doch gerade diese romantische Szene ist Mutter Silvia Wollny (58) so sauer aufgestoßen, dass sie den Dreh unterbrochen hat. RTL2 hat auf seinem Instagram-Kanal einen kurzen Ausschnitt der Sendung gepostet, in der sich der Vorfall abgespielt hat. Der Clip ist mit „Mutter Silvia und ihre Adleraugen sehen alles“ betitelt.

„Die mischt sich überall ein“

Der Grund für Silvias plötzliche Unterbrechung: Der Kuss ist ihr zu leidenschaftlich! Kurzerhand pfeift Silvia Estefania zu sich, um ihr eine Moralpredigt zu halten. Schon nörgelt Silvias ebenfalls anwesender Lebensgefährte Harald Elsenbast (62): „Was soll denn das, es sollte doch alles geschmeidig bleiben!“ Die strenge Mutter meckert: „Ich hab‘ von hier aus gesehen, dass er bei dir die Zunge drin hatte … Und du auch bei ihm!“ Dass das nicht stimmt, zeigt sich wenig später, als die Szene noch einmal in Zeitlupe abgespielt wird.

Wie üblich scheiden sich in den Kommentaren auf Instagram die Geister. So schreibt eine Nutzerin: „Oh Gott wie schlimm jetzt, die mischt sich überall ein!“ und auch andere Follower meinen, dass Estefania schließlich alt genug und sehr verantwortungsbewusst ist. Die eingefleischten Fans sehen die Szene jedoch gelassen. Nicht umsonst nennen sie das Familienoberhaupt scherzhaft „Feldwebel“. So kommentiert eine Userin: „Leute es ist doch nur Spaß. Würdet ihr öfter die Wollnys schauen, wüsstet ihr, wie Silvia ist.“