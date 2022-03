„War ein Riesenfehler“: „Bares für Rares“-Händler bleibt auf großem Fehlkauf sitzen

Bekannter Hotelier am Tegernsee quartiert Geflüchtete aus der Ukraine in seinem Luxus-Hotel ein

Am Sonntagabend rollte ein Bus in Richtung Kreuth. 50 Flüchtlinge aus der Ukraine haben jetzt in Wildbad Kreuth, im Luxushotel Bachmair Weissach und in Oberhof ein Obdach gefunden. Die Häuser gehören Korbinian Kohler und Bräustüberl-Wirt Peter Hubert.