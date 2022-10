Goodbye Deutschland: Dennis zeigt seine neue Freundin aus Deutschland - sie will nicht auswandern

Von: Claire Weiss

Teilen

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Dennis Schadly trennte sich 2019. Nun hat er eine neue Frau an seiner Seite. Doch die Liebe hat einen Haken.

Mallorca - 2018 wanderte Dennis Schadly (39) nach Mallorca aus, um sich dort mit seiner Geschäftsidee selbstständig zu machen. Auf der Baleareninsel verleiht der „Goodbye Deutschland“-Star Hüpfburgen und verkauft Spielzeuge. Doch nicht nur geschäftlich läuft es bei dem Auswanderer rund.

„Goodbye Deutschland“-Star hat auf Mallorca eigene Firma

Anfangs lebte Dennis noch in einem Wohnwagen im Industriegebiet Son Bugadelles. Ganz in der Nähe bewahrte er seine Hüpfburgen in einer Lagerhalle auf. Mittlerweile wohnt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer allerdings in Cala Bona. Und im August eröffnete er im Nachbarort Cala Millor seinen ersten Showroom.

Dennis Schadly macht seine neue Liebe öffentlich. © Instagram/Goodbye Deutschland

Dort können Kunden auf hundert Quadratmetern seine Hüpfburgmodelle betrachten, sich für Partys inspirieren lassen, aber auch diverse Spielzeuge für Kindern sowie Stand-up-Paddle-Bretter kaufen.

Liebstes Auswanderungs-Ziel der Deutschen Übrigens: Laut destatis.de wanderten im Jahr 2021 994.303 Menschen aus Deutschland aus. Am häufigsten zieht es die Deutschen in die Schweiz.

Dennis Schadly ist nicht nur beruflich im Glück

Und auch privat hat Dennis Schadly sein Glück gefunden. 2019 hatte er sich von seiner Ex-Freundin, mit der er einen gemeinsamen Sohn (9) hat, getrennt. Doch nun gibt es eine neue Frau an seiner Seite. Magdalena lebt allerdings in Deutschland und hat aus beruflichen Gründen nicht vor, zu ihrem Liebsten auf die Baleareninsel zu ziehen.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer denkt aber trotzdem nicht daran, Mallorca zu verlassen. „Ich habe hier so viel Geld investiert. Damit ich hier weggehe, muss schon eine zweite Pandemie kommen und mich dahin raffen“, sagt er gegenüber der Mallorca Zeitung. Bei Schnitzelhouse-Besitzer „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas Lehmann könnte es derzeit besser laufen. Nach dem Hurrikan in den USA ist sein Lokal völlig zerstört. Verwendete Quellen: Instagram/Goodbye Deutschland, mallorcazeitung.es, destatis.de