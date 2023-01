Dunkles Geheimnis beim Bergdoktor: „Hätte fast meinem Bruder die Frau weggenommen“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Das ZDF zeigt aktuell die 16. „Bergdoktor“-Staffel. In der neuen Episode kommt ein großes Geheimnis von Martin Gruber ans Licht. Diese Enthüllung könnte ernsthafte Konsequenzen für seine Familie haben.

Ellmau – Fans der beliebten Heimatserie „Der Bergdoktor“ können sich derzeit über aufregende, neue Abenteuer rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Familie freuen. Seit dem 29. Dezember zeigt das ZDF die bereits 16. Staffel des Familienhits, der ein Remake der gleichnamigen Sat.1-Produktion aus dem Jahr 1992 ist, und entführt Zuschauer in eine Welt voller Berge, Täler und Seen. Neben herzerwärmenden, romantischen Momenten, geht es für die Grubers und ihre Freunde in den acht Episoden aber nicht immer nur friedlich und idyllisch zu.

Große „Bergdoktor“-Enthüllung: Martin Grubers Geheimnis kommt ans Licht

Ein erster Trailer zu den neuen „Bergdoktor“-Folgen, für die sich Ronja Forcher ein Happy End wünscht, spielte bereits auf ein großes Geheimnis um Hauptfigur Martin Gruber an. Im Staffelauftakt zeichnete sich mit der Ankunft von Caro (Barbara Lanz, 39) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 77), der Familie von Hans Grubers verstorbener Frau Sonja, dann Ärger am Horizont ab und nun eskaliert die Situation. Denn in der neuesten Episode „Eine schwere Last“, die vor der Ausstrahlung am 11. Januar bereits in der ZDFmediathek verfügbar ist, kommt Martins Mysterium endlich ans Tageslicht – und dürfte für seine Angehörigen schwere Konsequenzen haben.

Familiendrama beim „Bergdoktor“: Martin Gruber wäre einst fast mit der Frau seines Bruders durchgebrannt. © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor/Folge vom 11. Januar 2023 (Fotomontage)

Ein schockierender Moment, an den sich waschechte „Bergdoktor“-Fans bestimmt noch gut erinnern dürften, war die Enthüllung, dass Hans Gruber gar nicht der Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26) ist, sondern sein Bruder Martin. Zwar hat ihm Hans die Affäre mit seiner Frau längst verziehen, Caro Pflüger ist dem Bergdoktor aber von ihrer Ankunft auf dem Gruberhof an schlecht gesinnt – was einen guten Grund zu haben scheint. Denn wie der sympathische Arzt nach all den Jahren nun seiner Mutter Elisabeth (Monika Baumgartner, 71) gesteht: Ihn und Sonja verband weitaus mehr als nur ein verhängnisvoller One-Night-Stand.

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

„Haben Hans den ganzen Sommer lang betrogen“: Bergdoktor Martin Gruber gesteht Liebschaft mit Sonja

„Mama, ich hab‘ den Hans die ganze Zeit angelogen. Das mit der Sonja und mir, das war nicht nur einmal“, erklärt Martin Gruber unter Tränen, während er neben Lisbeth auf einer Bank vor dem Haus sitzt, „Wir haben den Hans den ganzen Sommer lang betrogen.“ Während seine Gesprächspartnerin ihn fassungslos anstarrt, erklärt er weiter, dass die beiden damals auch fast zusammen nach New York gegangen wären: „Wir hätten es fast durchgezogen. Ich hätte fast meinem Bruder die Frau weggenommen.“ Die taffe Landwirtin wirkt sichtlich schockiert und lässt, anstatt groß auf das Geständnis ihres Sohnes einzugehen, nur knapp verlauten: „Das darf der Hans nie erfahren.“

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Noch ist Elisabeth eine der wenigen, die in Martin Grubers Geheimnis eingeweiht ist, und der leidenschaftliche Mediziner will scheinbar auch, dass es so bleibt. Deswegen ist er wohl auch so gegen eine Familienzusammenführung mit den Pflügers, denn wie er gegenüber seiner Mutter betont, will er „die Vergangenheit vom Hof fernhalten.“ Ob das auf Dauer gut gehen kann, wird sich in den kommenden Wochen aber noch zeigen. Trotz aller Freude über die neuen Folgen entdeckten Fans im „Bergdoktor“-Staffelauftakt einen Fehler. Verwendete Quellen: ZDF/Der Bergdoktor/Folge vom 11. Januar 2023, tvdigital.de