Prominente Unterstützung für Florian Silbereisen: Oliver und Amira Pocher sind beim ZDF-Traumschiff dabei

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Beim ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen sind stets viele Promis zu Gast. In einer neuen Folge gehen Oliver und Amira Pocher an Bord.

Bali – Seitdem das ZDF-Traumschiff am 22. November 1981 zum ersten Mal in See gestochen ist, haben unzählige Promigäste der Besatzung des Luxuskreuzers einen Besuch abgestattet. Egal ob Fernsehkoch Horst Lichter (61) oder DSDS-Star Sarah Engels (30) – namhafte Passagiere gehören ebenso zu der beliebten Fernsehreihe wie Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 41). Auch in den neuen Folgen sollen Max und Co. wieder hochkarätige Unterstützung bekommen – und zwar von niemand Geringerem als Oliver (45) und Amira Pocher (30).

Neue Traumschiff-Folge: Oliver und Amira Pocher bei ZDF-Hit dabei

Die Dreharbeiten für die vier neuen Traumschiff-Folgen, die noch dieses Jahr ausgestrahlt werden sollen, laufen derzeit auf Hochtouren. Als Set für die Szenen an Bord dient dabei seit 2015 die MS Amadea aus der Flotte von Phoenix Reisen, die die MS Deutschland abgelöst hat. Nachdem vor kurzem an Land in Namibia gefilmt wurde, soll derzeit ein neues Abenteuer im Indischen Ozean in Arbeit sein, das diesen Winter über die Bildschirme flimmern soll, wie bild.de berichtet.

Florian Silbereisen spielt im ZDF-Traumschiff Kapitän Max Parger. In einer neuen Folge bekommt der Schlagerstar Unterstützung von Oliver und Amira Pocher. © ZDF/Dirk Bartling; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Wie die neue Traumschiff-Folge heißen wird, ist noch nicht bekannt, wie das Nachrichtenportal weiter verrät, soll mit Oliver Pocher und seiner Frau Amira aber wieder einiges an Prominenz vertreten sein. Überraschend dürften diese Neuigkeiten für Fans des Paares nicht sein, denn in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier“ hatte Amira Anfang des Jahres bereits angedeutet, ein „Traumschiff“-Angebot bekommen zu haben. Auch ihr Mann hat sich diese Gelegenheit offenbar nicht entgehen lassen – wer kann zu Bilderbuch-Meerblick schließlich nein sagen?

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Liebesdreieck und Gefühlschaos: Oliver Pocher bekommt Rolle im ZDF-Traumschiff

Welche Rolle Amira Pocher übernehmen wird, steht noch nicht fest, ihr Gatte soll bei seinem Traumschiff-Debüt aber mitten in ein Liebesdreieck mit Florian Silbereisens Max Parger und einer von Wanda Perdelwitz (39) verkörperten Passagierin geraten. Der Schiffskapitän, der seit 2019 am Steuer des ZDF-Kutters steht, soll sich in die Schiffsreisende verlieben – die unglücklicherweise aber mit Oliver Pochers Figur verheiratet ist. Scheint ganz so, als wäre auch in den neuen Episoden wieder großes Gefühlschaos vorprogrammiert.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Derzeit machen Amira und Oliver Pocher Urlaub auf Bali – und scheinen die Traumschiff-Drehpausen zum Sonne tanken zu nutzen. Auch wenn die letzten Folgen bei den Fans auf eher durchwachsene Resonanz stießen, ist das Traumschiff aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Bei der Namibia-Folge müssen Zuschauer auf ein bekanntes Gesicht aber leider verzichten, denn Barbara Wussow fällt beim ZDF-Traumschiff aus. Verwendete Quellen: bild.de, tvdigital.de