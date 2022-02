Guido Cantz stürzt nach Ausstieg bei „Verstehen Sie Spaß“ total ab: „Zum Fremdschämen“

Teilen

„Zum Fremdschämen“: Quoten-Desaster für „Verstehen Sie Spaß“-Moderator Guido Cantz bei „7 Tage, 7 Köpfe“ (Fotomontage) © RTL / STEFFEN Z WOLFF / BRAINPOOL

Nach seinem Aus bei „Verstehen Sie Spaß?“ übernahm Guido Cantz vor Kurzem die Moderation der Kult-Show „7 Tage, 7 Köpfe“. Fans der Sendung sind wenig begeistert.

Köln - Von 1996 bis 2005 flimmerte die Show „7 Tage 7 Köpfe“ über die TV-Bildschirme der Nation - zur Stammbesetzung gehörten damals TV-Größen wie Rudi Carrell, Gaby Köster, Mike Krüger und Karl Dall. Nun, 16 Jahren später, wurde die Sendung neu aufgelegt. Dass Kult-Moderator Jochen Busse in dem RTL-Comeback von „Verstehen Sie Spaß“ -Moderator Guido Cantz (50) beerbt wird, stößt bei vielen Fans jedoch auf Unverständnis, wie tz.de berichtet.

„7 Tage, 7 Köpfe“ - Guido Cantz übernimmt Nachfolge von Jochen Busse

Vor Kurzem überraschten RTL und Guido Cantz mit einer unerwarteten Neuigkeit. Ab 03. Februar werde der 50-Jährige das Comeback der Kult-Show „7 Tage, 7 Köpfe“ moderieren. Dem ehemaligen „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator war die Freude über diese Neuerung anzumerken: „Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!“

Denn nicht nur würden in der satirischen Talkshow tagesaktuelle Themen behandelt, sondern auch alte Gesichter zu sehen sein. „Vielleicht kommt Jochen Busse in eine Sendung, wenn er Zeit hat“, sagte Guido Cantz auf die Frage, ob auch ehemalige Stars in der Neuauflage auftreten werden.

„Zum Fremdschämen“: Quoten-Desaster für Guido Cantz bei „7 Tage, 7 Köpfe“

Das dürften sich wohl einige RTL-Zuschauer wünschen. Denn den via Social Media verbreiteten Kommentaren über die „7 Tage, 7 Köpfe“-Neuauflage nach zu urteilen, sind Fans der Kult-Show von Guido Cantz als Moderator nicht begeistert. „7T7K ist leider unfassbar schlecht. Guter Humor ist zeitlos. Diese Sendung hatte ihre Zeit - und sie ist definitiv vorbei“, urteilt so ein Facebook-User.

Lesen Sie auch Panne bei Spenden-Gala: Andreas Gabalier läuft Carmen Nebel davon - „Wie peinlich“ Carmen Nebel lädt zur Spendengala ein und die Schlagerstars kommen. Andreas Gabalier leistete sich ganz am Anfang schon einen Fauxpas, der ihm selbst sichtlich peinlich ist. Panne bei Spenden-Gala: Andreas Gabalier läuft Carmen Nebel davon - „Wie peinlich“ Mercedes fährt sechs Kilometer auf Felge – dem Fahrer droht mächtig Ärger Ist der Reifen kaputt, sollte man besser anhalten. Was passiert, wenn man das nicht macht, hat nun ein Mercedes-Fahrer aus Niedersachsen demonstriert. Mercedes fährt sechs Kilometer auf Felge – dem Fahrer droht mächtig Ärger

„7 Tage, 7 Köpfe“-Fans sind von dem ehemaligen „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz nur wenig begeistert (Fotomontage) © Facebook Screenshots

Ein anderer äußert sich ebenfalls drastisch: „7 Tage ist tatsächlich nur zum Fremdschämen. Alles gekünstelt, nichts ist echt. Weit, sehr weit weg vom Original.“ Die Schuld findet der Nutzer beim Sender: „Naja die Entscheidungsträger bei RTL sind ja seit geraumer Zeit weit neben der Spur und noch weiter weg vom Zuschauer“.

Nach unterirdischer „Grill den Henssler“-Bewertung platzt Guido Cantz der Kragen

Neben „7 Tage, 7 Köpfe“ war Guido Cantz unter anderem auch bei „Grill den Henssler“ zu sehen. Beim Kampf gegen Sternekoch Steffen Henssler kassierte der Hobbykoch eine unterirdische Bewertung - und wurde sauer.