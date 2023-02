„Bergdoktor“-Star Mark Keller vergeigt „Giovanni Zarrella Show“-Auftritt – Zuschauer lästern fies

Von: Jonas Erbas

Neben der Schauspielerei liegt Mark Keller auch die Musik am Herzen. Davon war in der „Giovanni Zarrella Show“ allerdings wenig zu spüren: Für sein Duett „Wie der Vater, so der Sohn“ hagelte es nach dem Auftritt Kritik.

Offenburg – Kaum ist die aktuelle „Der Bergdoktor“-Staffel zu Ende, stehen für Mark Keller (57) neue Aufgaben an: In der „Giovanni Zarrella Show“ durfte der Schauspieler, der in der ZDF-Serie seit Staffel 1 den besten Freund des Titelhelden Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) verkörpert, sein musikalisches Können unter Beweis stellen. Überzeugt hat der Auftritt allerdings wohl die wenigsten, wie sich wenig später im Netz zeigte …

Mark Keller singt Swing-Duett in „Giovanni Zarrella Show“ – begleitet von Patzer und Pannen

Die sechste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ (25. Februar) war noch keine halbe Stunde alt, da kam es zum ersten Aufreger des Abends: Mark Keller und Sohn Aaron (30) tauchten plötzlich im Publikum auf und gaben dort die Anfangstakte ihres Duetts „Wie der Vater, so der Sohn“ zum Besten, während sie sich an den Zuschauern vorbei einen Weg zur Bühne bahnten. Doch der Auftritt verlief alles andere als pannenfrei.

„Der Bergdoktor“-Schauspieler Mark Keller sang bei Giovanni Zarrella mit seinem Sohn Aaron das Duett „Wie der Vater, so der Sohn“ – ein Auftritt, der im Netz für Spott und Häme sorgte (Fotomontage) © Screenshot/ZDF/Die Giovanni Zarrella Show

Direkt zu Beginn verpasste der „Der Bergdoktor“-Star kurz seinen Einsatz, brachte damit auch seinen Sohn aus dem Konzept, der seine ersten Worte eilig herunter nuschelte, während er hastig an seinen Bühnen-Ohrhörern friemelte. Der teils gesprochene, teils gesungene Wortwechsel zwischen Vater und Sohn wirkte unkoordiniert – ein Umstand, der sich auch im schlechten Timing einer behelfsmäßigen Swing-Tanzeinlage widerspiegelte. Zum Schluss verschwanden Mark und Aaron Keller dann einfach von der Bühne und ließen einen verwirrten Giovanni Zarrella zurück, der mehrfach nach dem 57-Jährigen rufen musste, bevor dieser zurück ins Rampenlicht geeilt kam.

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht in Runde 6 – wer war dabei? Am 25. Februar stand bereits die sechste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ statt. Auch in Offenburg setzte man erneut auf eine mit Stars gespickte Gästeliste mit Roland Kaiser, Andrea Berg, Mark Keller & Aaron Keller, Pur, Namika & Zaz, Semino Rossi, Nino de Angelo, Wolkenfrei, Ute Freudenberg, Luca Hänni, Beatrice Egli, Florian Künstler, Julia Lindholm, Max Giesinger & Michael Schulte, Jenny Jürgens & John Jürgens, Tim Bendzko, Maite Kelly und Adam Lambert. Die nächste Sendung läuft am 22. April und wird in Berlin aufgezeichnet.

„Giovanni Zarrella Show“-Auftritt von Mark Keller im Netz zerrissen – „Grausam!“

Beim heimischen Fernsehpublikum kam das Gesehene überhaupt nicht gut an: Weder der Song noch die Performance schienen die „Giovanni Zarrella Show“-Zuschauer überzeugt zu haben. „Das macht mich ganz nervös, wenn die sich nicht im Takt bewegen können“, kritisierte eine Twitter-Nutzerin die Timing-Patzer, während sich ein anderer Tweet den Gesang vorknöpfte: „Töne werden aber nicht wirklich getroffen.“ Insgesamt wurde der Auftritt mit knallharten Urteilen wie „grausam“, „tragisch“, „peinlich“ oder „grottenschlecht“ abgestraft.

Dabei hat Mark Keller erst am Freitag (24. Februar) sein neues Album „Mein kleines Glück“ veröffentlicht. Doch die Werbetrommel rühren geht anders: „Das Album kann doch nur ein Ladenhüter werden“, prognostizierte ein Zuschauer, ein anderer scherzte: „Wenn ich eine Frau hasse, schenke ich ihr ein Album von Mark Keller. Sorry.“ Auch einem anderen Star-Gast ging es bei Twitter an den Kragen: Schlager-Liebling Andrea Berg (57) wurde wegen ihres Outfits regelrecht zerrissen. Verwendete Quellen: „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Februar 2023), twitter.com