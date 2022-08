„Etwas ganz Schreckliches“: Schlagerstar Marianne Rosenberg rechnet mit DSDS ab

Schlagersängerin Marianne Rosenberg gehörte „014 zur Jury von DSDS © dpa | Oliver Berg

Sängerin Marianne Rosenberg war 2014 Jury-Mitglied bei DSDS. Doch nun rechnet sie mit ihrer Zeit dort ab.

Marianne Rosenberg (67) ist seit den 1970er Jahren eine erfolgreiche deutsche Schlagersängerin. Doch neben ihrer Musikkariere war sie zudem des Öfteren im Fernsehen zu sehen. Unter anderem saß die heute 67-jährige im Jahr 2014 in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Mit dabei waren neben Dieter Bohlen zudem noch der Rapper Kay One und die Musikerin Mieze Katz. Doch an diese Zeit hat die Sängerin keine sehr guten Erinnerungen.

In einem Interview mit Schlagerradio erzählte die Sängerin im Nachhinein, was sie wirklich von DSDS hält. Denn insbesondere der Umgangston mit den Bewerbern gefiel der Sängerin nicht. So wurden einige der Vorsingenden bloßgestellt und lächerlich gemacht – Nicht selten flossen Tränen. Insbesondere die Sprüche von Dieter Bohlen machten vielen Kandidaten zu schaffen. Über ihre Beweggründe als Jurymitglied mitzumachen, meint sie: „Mir wurde damals versprochen, dass sich DSDS zu etwas Besserem verändern würde. Doch ich war wohl zu naiv das zu glauben“.

Die letzte Staffel ist wieder mit Dieter Bohlen

Zudem fügt die Sängerin hinzu: „Es sagt etwas über unsere Gesellschaft aus, wenn die Quoten dann sehr hoch schnellen, aufgrund dieser voyeuristischen Ader, die unsere Gesellschaft offensichtlich hat. Das ist eigentlich etwas ganz Schreckliches.“ Der Umgang mit solchen Dingen sei laut Marianne Rosenberg sehr wichtig. Wie sich DSDS weiterentwickelt, ist unklar. Die letzte Staffel hatte Florian Silbereisen übernommen und die ohnehin schon stagnierenden Einschaltquoten sanken weiter. Nun ist die letzte Staffel angesetzt – Wieder mit Dieter Bohlen.