Europapark: Pro-Sieben-Moderator stört „Miss Germany“-Wahl

Die neue „Miss Germany“ Domitila Barros lacht nach ihrer Wahl. © Philipp von Ditfurth/dpa

Bei der „Miss Germany“-Wahl im Europapark wird eine 37-jährige Deutsch-Brasilianerin zur Siegerin gekürt. Lesen Sie hier, wer an diesem Abend den eigentlichen Gesprächsstoff liefert:

Rust - Seit nunmehr zwanzig Jahren findet die Wahl zur „Miss Germany“ nun schon im Europapark Rust statt. Für Deutschlands größten Freizeitpark ist die Veranstaltung natürlich immer auch ein bisschen Image-Pflege: gute Bilder, ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, völlig klar. Während der diesjährigen Wahl aber liefert vor allem ein ungebetener Gast die Bilder des Tages.

Wie ein Pro-Sieben-Moderator die Show crasht, verrät HEIDELBERG24*.

Am 21. Februar ist es also mal wieder so weit und um es kurz zu machen: Nach gut zwei Stunden Show wird schließlich die 37-jährige – und damit für Miss-Germany-Verhältnisse quasi „steinalte“ – Deutsch-Brasilianerin Domitila Barros zur neuen „Miss Germany“ gekürt. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA