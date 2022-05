ESC: München-Spruch zu diesem Anblick sorgt online für Mega-Lacher - andere denken eher an Klopapier

Beim Eurovision Song Contest hatten beim armenischen Auftritt viele den gleichen Gedanken - einem Zuschauer allerdings kam etwas anderes in den Sinn: München!

München/Turin - So richtig erfolgreich war Armenien nicht beim Eurovision Song Contest 2022. Man könnte das Abschneiden höchstens als Achtungserfolg verbuchen: Rosa Linn überstand mit dem Song „Snap“ das Halbfinale und belegte dann beim eigentlichen ESC den 20. Platz.

Eine spartanische Wohnung mit vielen Zetteln? Da dachte ein Nutzer an München - und viele andere an Klopapier. © MARCO BERTORELLO/AFP

Armenien beim ESC: Twitter-Nutzer denkt bei Auftritt sofort an München

Zum Blickfang wurde ihr Auftritt aber durchaus. Denn Rosa Linn und ihr Team haben sich eine bemerkenswerte Kulisse einfallen lassen: ein Schlafzimmer! In diesem sitzt die ESC-Teilnehmerin auf dem Bett, spielt Gitarre und singt. Die Wände sind beklebt mit tausenden Zetteln - und Rosa Linn reißt einen Fetzen nach dem anderen runter. Am Ende sogar einen ganz großen. Ein Loch tut sich auf, und sie tritt hindurch.

Dem Twitter-Nutzer Benny Illinger, der nicht zum ersten Mal für Lacher sorgt, kam bei der Armenien-Show beim ESC eine überraschende Assoziation: München! Und die passenden Mietpreise. Denn die Kulisse von Rosa Linn wirkt nicht gerade wie eine heimelige Wohnung und zudem eher beengt.

Illinger twitterte: „Für so eine Bude zahlst du übrigens in München knapp 5.800€ Kaltmiete.“ Für diesen Spruch bekam er mehr als 100 „Gefällt mir“-Angaben - offenbar fanden die Idee viele ziemlich witzig. Es stimmt ja auch (fast): Die Mieten in München sind horrend - wenn auch nicht so sehr, dass man für eine Ein-Zimmer-Bude 5.800 Euro berappen müsste.

Armenien beim ESC: Viele fühlen sich an Klopapier erinnert

Einen Vorteil an der „Wohnung“ merkte ein anderer User an: „ABER DU HAST KLOPAPIER!“, schreibt er in Großbuchstaben. „Zumindest wissen wir, wo das Klopapier aus 2020 abgeblieben ist.“

Denn was die armenischen Bühnenbildner wohl als Zettel konzipiert hatten, wurde von einigen für Klopapier gehalten. „Das ganze gehamsterte Klopapier ist jetzt die Armenien-Deko“, „Armenien ist übrigens dafür verantwortlich, dass im Supermarkt das Klopapier leer ging. Jetzt wissen wir, wohin das ging. Verdammt“ und „Armenien hat die Pandemievorräte an gehamstertem Klopapier recycelt. Find ich sehr löblich“, heißt es in drei von vielen, sehr vielen Twitter-Beiträgen, die in diese Richtung gehen. Weniger lustig fanden manche beim ESC den Barbara-Schöneberger-Spruch gegen Boris Becker. (lin)