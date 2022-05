ESC-Liveticker Halbfinale: 17 Nationen kämpfen um zehn Finalplätze – Ukraine hofft auf Favoritensieg

Von: Jonas Erbas, Matthias Kernstock

Der „Eurovision Song Contest“ geht endlich in die nächste Runde! © Jens Büttner/dpa

ESC-Liveticker: Das erste Halbfinale des „Eurovision Song Contest“ steigt am 10. Mai 2022. IPPEN.MEDIA ist live vor Ort und berichtet aus Turin. Hier gibt es die aktuellsten Infos im Liveticker.

„Eurovision Song Contest“-Fans strömen zu Veranstaltungsort: Das erste ESC-Halbfinale steht unmittelbar bevor und auch die Fans machen bereits eine gute Figur. In Turin sind etliche Zuschauer in tollen Kostümen erschienen.

strömen zu Veranstaltungsort: Das steht unmittelbar bevor und auch die Fans machen bereits eine gute Figur. In Turin sind etliche Zuschauer in tollen Kostümen erschienen. „Eurovision Song Contest“-Halbfinals stehen an: Heute ringen 17 Nationen um das ESC-Finalticket , am Donnerstag treten die verbliebenen 18 Kandidaten an. Qualifizieren können sich lediglich insgesamt 20 von ihnen.

stehen an: Heute ringen 17 Nationen , am Donnerstag treten die verbliebenen 18 Kandidaten an. Qualifizieren können sich lediglich insgesamt 20 von ihnen. Dieser Newsticker zum ersten „Eurovision Song Contest“-Halbfinale, von dem IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek live aus Turin berichtet, wird laufend aktualisiert.

Erstes „Eurovision Song Contest“-Halbfinale startet bald: Ukraine geht als Favorit an den Start

10.05., 20:55 Uhr: Gleich wird das Spektakel eröffnet: 17 Länder treten beim ersten „Eurovision Song Contest“-Finale gegeneinander an und ringen um insgesamt zehn Plätze für das große Finale am Samstag (14. Mai). Die albanische Sängerin Ronela Hajati wird zum Auftakt in Turin den Musikwettbewerb eröffnen. Der Blick ruht allerdings vor allem auf der Ukraine (Kalush Orchestra; Startrang 6), die als einer der heißesten Favoriten ins musikalische ESC-Rennen geht.

Startnummer / Land Künstler Songtitel 1. Albanien Ronela Hajati Sekret 2. Lettland Citi Zēni Eat Your Salad 3. Litauen Monika Liu Sentimentai 4. Schweiz Marius Bear Boys Do Cry 5. Slowenien LPS Disko 6. Ukraine Kalush Orchestra Stefania 7. Bulgarien Intelligent Music Project Intention 8. Niederlande S10 De diepte 9. Moldau Zdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul 10. Portugal Maro Saudade, saudade 11. Kroatien Mia Dimšić Guilty Pleasure 12. Dänemark REDDI The Show 13. Österreich LUM!X feat. Pia Maria Halo 14. Island Systur Með hækkandi sól 15. Griechenland Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together 16. Norwegen Subwoolfer Give That Wolf a Banana 17. Armenien Rosa Linn Snap

Alle 17 Nationen, die am ersten ESC-Halbfinale teilnehmen, sind stimmberechtigt. Auch Frankreich und Italien (beide bereits gesetzt) dürfen darüber mitentscheiden, wer am Samstagabend zu den 25 Finalisten gehört. Entschieden wird durch eine Jury sowie einen Publikumsentscheid, deren Urteile beide jeweils gleich viel zählen. Wie gewohnt gilt: Weder in den Halbfinals noch im Finale kann für das eigene Land gestimmt werden.

Bei den Vorbereitungen auf den ESC kam es allerdings zu einigen Schwierigkeiten: So wird die eigens für den „Eurovision Song Contest“ errichtete Bühne nicht voll funktionsfähig sein. Die Motoren der Konstruktion sind zu schwach, um alle Funktionen der als kinetischen Sonne gedachten Bühne betreiben zu können.

„Eurovision Song Contest“-Fans strömen zu Veranstaltungsort: Kostümierte ESC-Fans begeistern erneut

10.05., 20:40 Uhr: Die Stimmung steigt in Turin – und die ersten Gewinner des Abends scheinen sich bereits jetzt, weniger als eine halbe Stunde vor dem ersten „Eurovision Song Contest“-Halbfinale, abzuzeichnen: Norwegen etwa kommt mit riesengroßem Fanclub und heute Abend bekommen die Skandinavier Subwoolfer sicher noch einige Fans dazu. „Give That Wolf A Banana“ hat große Chancen, ein Publikumsliebling zu werden. Den passenden Tanz übt die Gruppe noch, während sie sich vor der Halle tummelt.

Norwegen kann beim „Eurovision Song Contest“ auf einen riesengroßen Fanclub zählen © Mario Hanousek

10.05., 20:10 Uhr: In Turin kommen immer mehr Zuschauer vor der Halle an. Während sich die eingefleischten ESC-Fans wieder viel Mühe mit den Kostümen gegeben haben, sind auch viele Italiener heute vor Ort, um den Gastgeber-Act Mahmood & Blanco zu sehen. Wir haben mit einer Ukrainerin gesprochen, die hier in Italien lebt, sie glaubt mit dem „besonderen Song“ kann Kalush Orchestra der Sieg gelingen. Unter den „Eurovision Song Contest“-Fans sind besonders viele holländische Flaggen vertreten, wie IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek (Twitter-Profil), der sich seit Montag in Turin befindet, berichtet.

Kurz vor dem ersten ESC-Halbfinale sind die Fans bereits in Feierlaune – ein gutes Vorzeichen für das große Finale am Samstag © Mario Hanousek

Hier läuft das erste „Eurovision Song Contest“-Halbfinale: Livestream mit Vorbericht oder ab 21 Uhr im TV

10.05., 19:00 Uhr: Ab 20:15 Uhr geht es mit der ESC-Vorberichterstattung, moderiert von Alina Stiegler und Stefan Spiegel, auf eurovision.de im Livestream los. Nach dem Warm-up startet das erste „Eurovision Song Contest“-Halbfinale pünktlich um 21 Uhr. Zu sehen gibt es das Event ebenfalls im eurovision.de-Livestream, auf dem Das Erste-Ableger ONE im TV oder in der ARD-Mediathek.

ESC-Ärger beim NDR: Sender muss deutsche Jury umbesetzen – Jessica Schöne statt Felicia Lu

10.05., 16:40 Uhr: Der NDR hat sich in Absprache mit der European Broadcasting Union (EBU), welche als Produzent hinter dem „Eurovision Song Contest“ steht, darauf geeinigt, Felicia Lu aus der deutschen ESC-Jury auszuschließen. Als Nachfolgerin rückt KiKA-Fernsehmoderatorin Jessica Schöne nach. Die 33-Jährige berichtete bereits vom „Junior Eurovision Song Contest“, einer Variante des Musikwettbewerbs für junge Talente unterhalb der ESC-Altersgrenze.

ESC-Desaster um Sängerin Felicia Lu: NDR schließt Sänger aus Jury aus – „Verrückte Situation für mich“

10.05., 13:30 Uhr: Es kommt zu einem ESC-Desaster. Sängerin Felicia Lu, die eigentlich noch am Vortag in der offiziellen ESC-Jury saß, musste wenige Stunden später wieder ihren Platz als Mitglied räumen. Der Grund dafür: die 26-Jährige veröffentlichte im März ihre ESC-Favoriten auf einem Fanblog. Somit darf Felicia Lu nicht mehr Teil der deutschen ESC-Jury sein.

„Eurovision Song Contest“-Halbfinals stehen an: 35 Nationen kämpfen um Einzug ins ESC-Finale

25 Nationen werden am Samstagabend (14. Mai) beim Finale des „Eurovision Song Contest“ antreten, zuvor müssen allerdings in zwei Halbfinals (10. Mai + 12. Mai) je 17 beziehungsweise 18 Kandidaten um zehn Startplätze pro Runde (insgesamt als 20) antreten. Bereits qualifiziert sind Deutschland (Malik Harris beim ESC 2022), Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich sowie Gastgeber und Vorjahressieger Italien (hier alle ESC-Kandidaten 2022).

Russland wurde aufgrund des Ukrainekriegs im Vorfeld disqualifiziert. Eine russische Teilnahme würde den Musikwettbewerb „in Verruf bringen“, hieß es von Seite der für den ESC zuständigen European Broadcasting Union (EBU). Der sonst eigentlich neutrale „Eurovision Song Contest“ ist in diesem Jahr deshalb so politisch wie selten. Die Ukraine darf sich dahingegen gute Chancen auf einen Sieg errechnen, wenn man den Buchmachern glauben möchte.