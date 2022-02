Wer wird unser Star für Turin? - Vorentscheid zum ESC: Diese Musiker treten am 4. März an

Von: Rudolf Ogiermann

Die sechs Acts für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC): Malik Harris (l-r), Eros Atomus, Emily Roberts, Nico Suave & Team Liebe, Felicia Lu und Maël & Jonas. © Christian Charisius / dpa

Nur einer kann für Deutschland antreten, wenn in Turin beim Eurovision Song Contest wieder „Twelve Points“ vergeben werden. Sechs Kandidaten messen sich beim Vorentscheid.

München - Zwei „anonyme“ Jurys, bestehend aus Musikexperten und ESC-Fans, hatten Vorjahresteilnehmer Jendrik Sigwart (I don’t feel Hate) quasi aus dem Hut gezaubert. Das Ergebnis ist bekannt – ein vorletzter Platz in Rotterdam. Das soll den Machern heuer nicht gleich noch mal passieren, weshalb es 2022 wieder einen klassischen Vorentscheid mit Publikumsbeteiligung gibt. Am Donnerstag stellte der verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) die sechs Acts vor, die um das Ticket nach Turin kämpfen.

Die ARD setzt diesmal voll und ganz auf ihre Popwellen

Die ARD mit ihren neun Landesrundfunkanstalten setzt diesmal voll und ganz auf ihre Popwellen, die die Songs ihren Hörerinnen und Hörern bekannt machen sollen. Und zwar nicht in einer Art „Battle der Bundesländer“, wie Torsten Engel, Programmchef von NDR 2, stellvertretend für die Radiomacher betonte, sondern so, dass jeder Titel – unabhängig von der Herkunft des Interpreten – mindestens einmal am Tag von der jeweiligen Welle gespielt wird. „Der ESC wird sehr sehr fett in den Radios vorkommen“, kündigte Engel an.



Auch Frank Beckmann, ARD-Unterhaltungskoordinator, setzt auf einen breiten Konsens des ­Publikums. Wichtig hierfür sei die „totale Transparenz“ des Wettbewerbs: „Die Leute müssen wissen, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind.“ Schon jetzt hätten alle zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten Respekt verdient“, so Beckmann mit Blick auf die Gesamtzahl der mehr als 900 Bewerber. Und der neue „Teamchef“ Alexander Gerling schwärmte vom ARD-ESC-Tag am 4. März als „einem Festtag für alle, die den Eurovision Song Contest lieben“. An diesem Tag wird die Entscheidungsshow von allen Dritten Programmen sowie vom Kanal One live übertragen – „das hat’s noch nie gegeben“.

Bayern ist stark vertreten – Die Teilnehmer des ESC-Vorentscheids im Einzelnen

Der Entscheidungsprozess ist ein Marathon. Bereits am 28. Februar startet das Online-Voting auf den Webseiten der ARD-Popwellen, in der von Barbara Schöneberger moderierten Show Germany 12 Points stimmen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Beide Ergebnisse fließen zu je 50 Prozent ins Gesamtergebnis ein.

ESC-Vorentscheid: Die Kandidaten im Überblick

Emily Roberts (28) war schon bei der privaten Konkurrenz aktiv, sie schrieb den Titelsong (In this together) für die RTL-Dschungelshow im vergangenen Jahr. Über ihren ESC-Song Soap sagt die Tochter eines Briten und einer Deutschen: „Er ist energetisch, sehr modern und lädt zum Mitsingen ein.“

Den einzigen deutschsprachigen Song in diesem Vorentscheid präsentieren Nico Suave & Team Liebe. Mit ihrem Rap Hallo Welt will das Quartett die Menschen motivieren, Platz für positive Gedanken in ihren Köpfen zu schaffen. Teamchef Nico (43) schrieb auch schon für Künstler wie Adel Tawil.

Malik Harris ist der Sohn des einstigen Sat.1-Talkmoderators Ricky Harris

Einen bekannten Vater hat Malik Harris, er ist der Sohn des einstigen Sat.1-Talkmoderators Ricky Harris. Der 24-jährige Landsberger, der ursprünglich Profifußballer werden wollte, bevor er sich für die Musik entschied, tritt mit dem Song Rockstars an.

Bayerische Wurzeln hat auch Eros Atomus, der mit elf Geschwistern aufwuchs, schon in den USA und in China lebte und sieben Sprachen spricht. „It’s great to be alive“, lautet das Motto des 21-jährigen Wahl-Flensburgers, und so lautet auch der Titel seines Beitrags: Alive.

Felicia Lu nimmt bereits zum zweiten Mal an einem Vorentscheid teil

Für Felicia Lu ist der deutsche Vorentscheid nichts Neues mehr, schon einmal, 2017, nahm sie daran teil, damals siegte Levina. Den zweiten Versuch startet die 21-Jährige, die in Freilassing aufwuchs und inzwischen in Wien lebt, mit Anxiety.

Vor zehn Jahren lernten Mael (26) und Jonas (20) einander im Gitarrenunterricht kennen, seit drei Jahren schreiben sie Songs. Mit I swear to God und ihrer positiven Energie wollen sie dem Publikum ein Lächeln auf die Lippen zaubern. R. Ogiermann