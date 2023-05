Gehasst, geliebt, gejagt: Letzte Staffel von „Killing Eve“

Eve (Sandra Oh) ist ihrem nächsten Ziel dicht auf der Spur. © Anika Molnar/ZDF/dpa

Zwei Frauen, die sich in Hassliebe verfolgen, begehren und abstoßen: Die ungewöhnliche Thrillerserie „Killing Eve“ hat sehr viele Preise abgeräumt. Im Free-TV kommt jetzt die finale Staffel zur Primetime.

Berlin - Als Autorin und Star der Comedyserie „Fleabag“ über die sexuellen Eskapaden einer neurotischen Londonerin eroberte Phoebe Waller-Bridge die Herzen von Millionen Zuschauern. Als Produzentin schuf sie mit „Killing Eve“ dazu ein düsteres Gegenstück. Am Freitag (12.5., 23.10 Uhr) beginnt bei ZDFneo linear die vierte und letzte Staffel.

Die beiden Heldinnen des Erfolgsformats könnten kaum verschiedener sein. Die bildhübsche Auftragskillerin Villanelle (Jodie Comer) hinterlässt eine Blutspur quer durch Europa. Sie hat einen kindlichen Spaß an ihrer Arbeit, liebt die Verkleidung und führt privat ein Leben wie eine Luxus-Influencerin. Doch innerlich ist sie einsam und leer. Eve (Sandra Oh) hingegen ist eine MI5-Agentin, die mit einem Lehrer verheiratet ist und sich mehr von ihrem Job versprochen hat. Als sich die Wege der beiden kreuzen, beginnt ein mörderisches Spiel.

Durchbruch für Jodie Comer

Für Jodie Comer bedeutete die Rolle der durchgeknallten Mörderin vor fünf Jahren den Durchbruch. Sie gewann einen Emmy und das „Forbes Magazine“ zählte sie zu den „30 einflussreichsten Personen unter 30 Jahren in Europa“. Comer läuft in „Killing Eve“ genauso zu Hochform auf wie Sandra Oh („Grey's Anatomy“), Fiona Shaw (die Tante Petunia Dursley aus den „Harry Potter“-Filmen) als gefühlskalte britische Geheimdienstlerin und Kim Bodnia („Die Brücke“) als Killer-Betreuer.

Alle vier Staffeln sind zurzeit in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer sich aber für die vielfach preisgekrönte Serie entscheidet, die auf den Villanelle-Romanen des Autors Luke Jennings basiert, sollte neben schwarzem Humor auch recht krasse Gewaltszenen in Kauf nehmen. Die Methoden, mit denen Villanelle ihre Opfer - Mafiabosse, Politiker, Unternehmer, Polizisten - ins Jenseits jagt, sind extrem vielfältig.

Nun also läuft die finale Staffel. Und nach einem schier endlosen Katz-und-Maus-Spiel mit Eve und Dutzenden Leichen will Villanelle ein guter Mensch und eine Christin werden. Sie hat Anschluss in einem englischen Pfarrhaus gefunden und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre geliebte Gegenspielerin Eve bei ihrer Taufe zu begrüßen.

Doch die Dinge laufen nicht gut. Eve zeigt ihr die kalte Schulter, die Kirchengemeinde würde sie gern loswerden. Als Villanelle aus Versehen Luzifer, den schwarzen Kater des Vikars tötet, kann sie nicht mal die Erscheinung von Jesus persönlich auf dem Pfad des Guten halten. Auch Eve nähert sich derweil immer mehr der dunklen Seite an. dpa