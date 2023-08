Babyboom bei GNTM: Gleich fünf Models sind gleichzeitig schwanger

Von: Daniel Riedmüller

Gleich fünf Models und ehemalige „GNTM“-Kandidatinnen können sich gleichzeitig auf Nachwuchs in ihrem Leben freuen. Für einige von ihnen war es eine freudige Überraschung, während es für eine andere nicht der erste Versuch ist, ein Kind zu bekommen.

Nach dem Wunsch der großen Modelkarriere folgt für fünf „GNTM“-Models das große Mama-Glück. Nun heißt es von Haute Couture in die Umstandsmode. Diese Models sind gleichzeitig schwanger und erwarten Zuwachs in ihrem Leben.

Anna Adamyan erlitt zwei Fehlgeburten

Für Anna Adamyan (27) scheint die aktuelle Schwangerschaft eng mit Ängsten verwoben zu sein. Denn die Influencerin erlitt bereits zwei Fehlgeburten. Mit ihrem Ehemann und Fußballer Sargis (31) freut sich die „GNTM“-Teilnehmerin von 2014 dennoch auf den baldigen Zuwachs. Ein Instagram-Post von ihrer eigenen Baby-Party lässt erahnen, wie glücklich das Model nach ihrer bewegenden Schwangerschaftsgeschichte heute sein muss: „Früher durfte ich die Baby-Partys meiner Liebsten mitplanen — jetzt habe ich selbst eine bekommen. Ich bin immer noch überwältigt von all der Liebe, Mühe und Emotionen“, schreibt sie in der Caption.

Fata Hasanovic: Mit Kind und Kegel in Dubai

Und auch für ihre Model-Kollegin Fata Hasanovic (28), die zwei Jahre später an der Erfolgsshow „Germany‘s Next Topmodel“ teilnahm, schien die Schwangerschaft ein echtes Wunder zu sein. Denn trotz Endometriose sollte ihr der Kinderwunsch erfüllt werden. In einem Post mit ihrem Partner „Izi“ zeigt sie ein Ultraschallbild des noch ungeborenen Kindes und schreibt dazu: „Unser gemeinsames Kind erwartet uns bald. Aus dieser Liebe entstand das schönste Geschenk dieser Welt. Die Tränen laufen mein Gesicht herunter, während ich das schreibe.“ Gemeinsam mit ihrem Freund lebt sie heute in Dubai.

Spirituelle Reise für Anuthida Ploypetch

Diese große Freude über die Schwangerschaft teilt auch Anuthida Ploypetch (25). Die Zweitplatzierte von „GNTM“ 2015 ließ ihre Fans erst vor Kurzem von dem baldigen Familienzuwachs wissen. Spirituell, wie sie sich oft zeigt, präsentierte sie auch auf Instagram Ausschnitte ihres bereits wachsenden Schwangerschaftsbauchs und untermalte dies mit den Worten: „Dies ist ein ganz besonderer Teil unseres Lebens“ und schrieb weiter, dass sie und ihr Ehemann Lars Gödeke (27) „das größte Wunder auf Erden“ erwarten.

Luisa Hartema erfährt wohl ungeplantes Glück

Die Gewinnerin der siebten Staffel von 2012, Luisa Hartema (28), verkündete zwar im Februar mit einem Ultraschallfoto ihre Schwangerschaft. Ganz bescheiden zeigte sie das Foto in die Kamera und fügte ein „I Love You“ in der Caption dazu. Anders als ihre Model-Kolleginnen verriet die werdende Mutter jedoch nicht, wer der dazugehörige Vater des noch ungeborenen Kindes ist. Das neue Familienmitglied sei aber wohl nicht geplant gewesen.

Großer Segen für Aminata Sanogo

Ein Jahr später zog auch Aminata Sanogo (28) im Jahr 2013 in die „GNTM“-Modelvilla ein. Heute erwartet das Model ihr erstes Kind, nachdem sie bereits 2018 einen Schwangerschaftsabbruch erlebt hatte. Obwohl sie heute nicht mehr mit dem Vater des ungeborenen Kindes zusammen ist, zeigt sie sich auf Instagram nicht weniger glücklich. In einem Video präsentiert sie ihren Schwangerschaftstest und das erste Ultraschallbild und schreibt dazu: „Ich sagte schon nach der Trennung, dass ich nur wieder vollständig lieben und leben werde, wenn ich mein eigenes Kind habe. Und hier ist es. MEIN SEGEN. Und so unglaublich wie das alles ist, soll mein Engel im 11. Monat des Jahres kommen.“

