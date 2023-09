„Unter aller Sau“: Das sagt „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann zum explosiven Start

Schon in der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ist viel passiert: Streit, Drohungen und eine Probe-Nominierung. Ex-Kandidat Eric Sindermann zieht für IPPEN.MEDIA ein Fazit.

Berlin – Am Dienstagabend flimmerte die erste Folge der neuen „Das Sommerhaus der Stars“-Staffel über die TV-Bildschirme. Pärchen wie Claudia Obert (61) und Max Suhr (23) oder Walentina Doronina (23) und Can Kaplan bewiesen direkt: Die Fans können sich auf einiges gefasst machen. Doch wie viel Potenzial haben diese Kandidaten wirklich? Einer, der aus eigener Erfahrung einen besonders guten Überblick hat, ist Eric Sindermann (35) aka Dr.Sindsen. IPPEN.MEDIA verrät der Sommerhaus-Experte, was er von dem Auftakt hält.

„Unter aller Sau“: Eric Sindermann von Walentinas „Sommerhaus der Stars“-Verhalten geschockt

Mit Drohungen und Erpressungen haben Walentina Doronina und ihr Partner Can Kaplan schon in den ersten Sommerhaus-Szenen auf sich aufmerksam gemacht. Viel schlimmer findet Trash-Profi Eric Sindermann aber, wie das Paar miteinander umgeht. Vor allem bei der ersten Challenge blaffte die Essenerin ihren Freund immer wieder böse an. „Walentina behandelt Can wie einen Hund. Manchmal tut er mir leid. Wie sie mit ihm nach dem Spiel umgegangen ist, war unter aller Sau“, hielt Eric fest.

Trotzdem hat er auch Lob für die „Ex on the Beach“-Bekanntheit übrig – denn sie verstellt sich nicht, um sich im Sommerhaus Freunde zu machen. „Sie versucht nicht, den anderen in den Hintern zu kriechen, nur um nicht nominiert zu werden und künstlich nett zu sein“, erklärt Dr.Sindsen im IPPEN.MEDIA-Interview. Doch genau darin sieht er das Problem: „Das bedeutet ein Risiko. Man ist von Anfang an unter Druck, jedes Spiel zu gewinnen.“

Seiner Meinung nach könne zumindest Can diesem Druck nicht standhalten. „Deswegen glaube ich nicht, dass sie lange im Sommerhaus bleiben werden. Und die Beziehung wird auch nicht für die Ewigkeit sein“, urteilt er knallhart. Tatsächlich wurden die beiden schon in der ersten Probe-Nominierungsrunde von ihren Mitstreitern auf die Abschussliste gesetzt – und beschimpften daraufhin vor allem Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) heftig.

Sommerhaus eine reine Claudia-Obert-Show? Dr.Sindsen rechnet ab

Auch wenn der Modedesigner dank den dominierenden Trockensex-Szenen von Claudia Obert ziemlich viel zu lachen hatte, und Trash-TV genau wegen solcher Aktionen liebt, ist er mit der Einstellung der Luxuslady unzufrieden. Die 61-Jährige erwecke den Eindruck, sie sei etwas Besseres als die übrigen Kandidaten und betont immer wieder, das Preisgeld nicht nötig zu haben. „So etwas ist respektlos dem Format gegenüber“, stellt Eric klar – Claudia mache sich mit ihrem Verhalten keine Freunde.

Sympathie nicht alles: Justine Dippl und Arben Zekic fürs Sommerhaus zu langweilig

Positives Feedback konnten bisher Justine Dippl (33) und Arben Zecik (28) absahnen. Die Ex von Joey Heindle (30) und ihr Liebster könnten sich laut des Reality-TV-Stars sogar zu den Publikumslieblingen der Staffel mausern. Viel bringen würde ihnen das zukünftig aber nicht: „Sympathische und nette Personen kommen gut bei den Zuschauern an und gewinnen auch mal eine Show, aber spätestens nach sechs Monaten weiß niemand mehr, wer sie sind.“ Für Eric ist klar: Dieses Schicksal wird Justine und Arben ereilen. „Sympathisch, aber extrem langweilig. Ihre Geschichte ist danach auserzählt.“

Seine persönlichen Favoriten hat der Berliner deswegen bereits festgemacht: Eric (34) und Edith (28) Stehfest. „Weil sie zu den sportlichsten gehören und ihre Beziehung sehr eng und fest ist“, begründet der „Wollte Immer Promi Sein“-Interpret seine Wahl. Aber auch Bachelorette-Star Zico Banach (32) und „Köln 50667“-Darstellerin Pia Tillmann (35) hätten einen guten Start hingelegt. „Man merkt, wie gut sie zusammenpassen und wie sehr sie sich lieben. Es ist kein Zufall, dass sie das erste Spiel für sich entschieden haben“, analysiert er. Hier gibt‘s alle Sommerhaus-Folgen im Überblick. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview, Das Sommerhaus der Stars/ RTL