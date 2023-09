Experte ratlos: Helene Fischer läuft im Knast rauf und runter

Von: Jonas Erbas

Auch bei Häftlingen ist der Schlager von Helene Fischer überaus beliebt. Woran das liegt, bereitet einem Gefängnis-Experten allerdings Kopfzerbrechen.

Düsseldorf – Spätestens, seitdem Country-Legende Johnny Cash (†71) im Januar 1968 sein Live-Album „At Folsom Prison“ in der gleichnamigen Haftanstalt vor Dutzenden Gefangenen eingespielt hat, steht fest: Gefängnisse und Musik passen besser zusammen, als der erste Anschein vermuten lässt. Was Country in den 1960ern in den USA war, ist hierzulande heutzutage Schlager. Dementsprechend beliebt ist Helene Fischer (39) in allen Teilen der Bevölkerung – auch unter Insassen …

Gefängnisexperte enthüllt: Knasti-Herzen schlagen für Helene Fischer

Dass die Schlagerqueen auch hinter Gittern für gute Laune sorgt, dürfte den ein oder anderen Fan überraschen. Doch tatsächlich soll Helene Fischer bei vielen Häftlingen hoch im Kurs stehen, enthüllte Experte Peter William Meyer jüngst bei netflixwoche.de.

Meyer ist Prison Coach, saß wegen Bankraubs selbst viereinhalb Jahre im Gefängnis und hat sich durch diese Erfahrung beruflich inspirieren lassen: Er bereitet seine Klienten auf deren Haftzeit vor. Sein Blick hinter die Kulissen offenbart Erstaunliches: „Wissen Sie, was mich im Gefängnis wirklich überrascht hat? Der Musikgeschmack von den meisten Häftlingen“, so der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann.

Gefangenenrate in Deutschland Die Gefangenenrate in Deutschland beträgt 69 von 100.000 (Stand 2020) – ein Wert, der seit dem Jahr 2000 allmählich sinkt. Unter den Gefangenen befinden sich insgesamt rund fünf Prozent Frauen.

Helene Fischer in Gefängnissen sehr beliebt: 80 % der Insassen sollen Schlagerqueen hören

Denn entgegen jeglicher Knast-Klischees hören Gefangene offenbar auffällig oft Schlager: „Ich dachte, im Gefängnis finde ich ein paar Jungs, die auch Rockmusik hören, Led Zeppelin, die Rolling Stones, Iggy Pop. Aber nein! 80 Prozent der in Haft befindlichen Männer hören Helene Fischer! Keine Ahnung, was die da drauf projizieren“, so Peter William Meyer ratlos.

Ob die „Atemlos durch die Nacht“-Künstlerin eines Tages Johnny Cash nacheifern wird und ebenfalls auf einer Gefängnisbühne steht, ist allerdings eher fraglich – trotz der Sympathien, die sie hinter Gittern offenbar genießt. Weitaus weniger sympathisch zeigte man sich jüngst in Zürich: Helene Fischers dortiges Publikum buhte mitten im Konzert ihren Partner Thomas Seitel (38) aus. Verwendete Quellen: netflixwoche.de, schwarzerpeter.coach